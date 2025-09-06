رئيس مياه الغربية يوجه بضرورة الالتزام بتنفيذ خطة الصيانة الدورية للمعدات

عقد اللواء مهندس محمد عبدالفتاح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالغربية اليوم اجتماعا مع رؤساء قطاعات المعامل والجودة، التشغيل والصيانة، الدعم الفني، المشروعات) ومديري العموم المعنيين ومديري الافرع لمناقشة موقف الصلاحية الفنية للمعدات والالتزام بتنفيذ خطة الصيانة الدورية للمعدات طبقا لخطط الصيانة وتعليمات الصيانة القياسية مع الالتزام بتعليمات السلامة والصحة المهنية أثناء تنفيذ أى أعمال.

مياه الشرب والصرف الصحى بالغربية

ووجه رئيس الشركة بالاهتمام بنظافة الموقع العام بالمحطات ومراجعة خطة التطهير الخاصة بالخزانات العلوية والارضية وخطة غسيل شبكات مياه الشرب والالتزام بها.

جودة مياه الشرب

يأتي ذلك في اطار حرص الشركة للوصول بجودة مياه الشرب لاعلى المعايير القياسية.

كما يأتى ذلك فى إطار توجيهات اللواء أشرف الجندى محافظ الغربية والمهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى .