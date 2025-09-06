محمود مسلم: مصر لا تخاف من أحد وإسرائيل تعلم ذلك

علق محمود مسلم، عضو مجلس الشيوخ، على تصريحات نتنياهو الخاصة بتهجير الشعب الفلسطيني، قائلا: مصر لا تخاف من أحد ، وإسرائيل أكثر من يعلم ذلك، ولدينا ثوابت واضحة ضد فكرة تهجير الشعب الفلسطيني.

وأضاف مسلم، خلال مداخلته الهاتفية على قناة الحدث، أن على المجتمع الدولي والمنطقة إدراك أن المنطقة في خطر وطبول الحرب تدق، كما أن اتفاقيات السلام أصبحت في خطر حقيقي وبعيدة تماما عن الواقع.

وشدد على ضرورة تدخل المجتمع الدولي ومجلس الأمن والدولة الأمريكية، متابعا: هناك خطر حقيقي بسبب الغطرسة الإسرائيلية، مؤكدا على أن مصر مواقفها معلنة وثابتة في دعم القضية والسعي لإنهاء الحرب.