ترمب يهدد بتدابير انتقامية ضد الغرامات الأوروبية على الشركات الأمريكية

هدّد الرئيس الأميركي دونالد ترامب ، باتخاذ تدابير انتقامية ضد الغرامات التي فرضها الاتحاد الأوروبي على شركات التكنولوجيا الأميركية.

ترامب لوّح وع يوم الجمعة عبر وسائل التواصل الاجتماعي بـ"بدء إجراءات بموجب المادة 301 لإلغاء العقوبات غير العادلة المفروضة على الشركات الأميركية الدافعة للضرائب".

ما هي المادة "301"؟

"المادة 301" في قانون التجارة الأميركي لعام 1974 تمنح صلاحية التحقيق في ممارسات التجارة الأجنبية التي يُعتقد أنها تمييزية أو غير عادلة وتؤثر سلباً على التجارة الأميركية، ونتيجة لذلك، قد يُسمح بفرض رسوم جمركية انتقامية أو اتخاذ تدابير تجارية أخرى.

وتنص المادة على أن الكونغرس "يمنح مكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة مجموعةً من المسؤوليات والسلطات للتحقيق واتخاذ الإجراءات (على سبيل المثال، فرض تعريفة جمركية) لفرض حقوق الولايات المتحدة بموجب اتفاقيات التجارة والرد على بعض ممارسات التجارة الخارجية".