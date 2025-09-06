قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مبادرة مصرية سعودية للأمن والتعاون في المنطقة.. وأحمد موسى: محدش هيفرض رؤيته علينا
بلدنا مرفوعة الراية .. أحمد موسى يعلق على تصدر هاشتاج عاش الجيش المصري عاش إكس
30 دقيقة.. التعادل السلبي يسيطر على مباراة منتخي مصر وتونس وديا
أفشة يسجل الهدف الأول لمنتخب مصر في مرمى تونس
تقرير: مسؤول إسرائيلي سابق متورط في قضية اختطاف أطفال تضرب ألمانيا
أحمد موسى: نتنياهو اعترف بإغلاق الجانب الفلسطيني لمعبر رفح.. ومصر لن تسمح بالتهجير
عاش الجيش المصري عاش يتصدر إكس.. وأحمد موسى: لن نفتح معبرنا للتهجير
أحمد موسى : مصر لن يفرض عليها أمر ترفضه.. ومفيش فلسطيني عايز يسيب غزة
خارجية النواب: بيان الخارجية المصرية يعكس إدراكًا استراتيجيًا لخطورة التهجير القسري للفلسطينيين
مصر تتوج بلقب البطولة العربية والأفريقية للسباحة بالزعانف في تونس
خصم رصيد عداد الكهرباء الكارت كاملًا في 3 حالات
بفستان أبيض.. أحدث ظهور لـ سارة سلامة
فن وثقافة

غداً.. الإعلان رسمياً عن الفيلم المرشح لتمثيل مصر في تصفيات الأوسكار

رامبو
رامبو
نجلاء سليمان

تجتمع لجنة اختيار الفيلم المصري المرشح للمشاركة في تصفيات الأوسكار غداً الأحد، للاستقرار على الاسم النهائي من بين 7 اختيارات أعلن عنها سابقاً.


وقال الناقد طارق الشناوي في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد، إن اللجنة التي يشارك فيها لم تستقر على الاسم المرشح بعد وسيتم تحديده ىالإعلان عنه في الاجتماع المرتقب.

عقدت لجنة اختيار الفيلم المصري المشارك في الأوسكار، الإثنين الماضي، أولى جلساتها بحضور 23 عضوًا من كبار السينمائيين والكتّاب والنقاد.

واتفق الأعضاء على أن تعتمد آلية الاختيار على تصفية أولية من بين 35 فيلمًا، ليتم اختيار خمسة أفلام كقائمة قصيرة، يُضاف إليها فيلمان لم يتمكّن بعض الأعضاء من مشاهدتهما بعد، لتصبح قائمة المشاهدة مكوّنة من سبعة أفلام.

سيجري التصويت لاختيار الفيلم الذي سيمثل مصر في الأوسكار، وذلك بعد استكمال مشاهدة الفيلمين غير المُشاهدين، وهما:
    •    فيلم “ضي” للمخرج كريم الشناوي.
    •    فيلم “جوازة في جنازة” للمخرجة أميرة دياب.

وقد أسفرت عملية التصويت الأولية عن القائمة شبه النهائية المكوّنة من خمسة أفلام جاءت نتائجها على النحو التالي:
    •    فيلم “رامبو”: 21 صوتًا.
    •    فيلم “رفعت عيني للسما”: 19 صوتًا.
    •    فيلم “الهوى سلطان”: 10 أصوات.
    •    فيلم “سنو وايت”: 9 أصوات.
    •    فيلم “12 شرق”: 9 أصوات.


بدأت الجلسة بدقيقة حداد على روح فقيد السينما المصرية، السيناريست والباحث الكبير فاروق عبد الخالق. ثم أكد المخرج مسعد فودة، نقيب المهن السينمائية، في كلمته الافتتاحية أن الأسماء المعتمدة لعضوية لجنة الأوسكار يتم تحديدها وفقًا لآليات خاصة تضعها اللجنة العليا للأوسكار، ولا علاقة لنقابة السينمائيين باختيارها، مشددًا على أن ذلك يأتي لضمان الشفافية والحياد.

تجدر الإشارة إلى أن عدد الأفلام المطروحة للتصويت بلغ 35 فيلمًا، عُرضت جميعها خلال الفترة من أكتوبر 2024 وحتى سبتمبر 2025، وذلك وفق اللوائح المنظمة للمشاركة في مسابقة الأوسكار.

