إصابة ديمبيلي ضربة قوية لباريس سان جيرمان وغضب متصاعد من منتخب فرنسا
القاهرة تدين تصريحات نتنياهو حول تهجير الفلسطينيين.. وخبير: ليس بجديد
وزير لبناني: لا خلاف على مبدأ حصر السلاح.. وحكومتنا ملتزمة بالمؤسسات الشرعية
توجيهات رئاسية عاجلة لـ وزير الصحة ..الإسكندرية وأطفال السكري الأبرز
أوضاع مأسوية جعلت الأطفال شيوخا.. ماذا تريد الإدارة الأمريكية من غزة؟
محافظ الجيزة يتابع التجهيزات النهائية لمعارض أهلًا مدارس بمختلف الأحياء والمراكز
تأجيل محاكمة سارة خليفة والمتهمين في قضية تصنيع المخدرات
تصرف صلاح تجاه مرموش خلال مباراة منتخب مصر يشعل تفاعلاً.. ماذا حدث؟
وزارة العمل تعلن عن وظائف جديدة براتب يصل إلى 10 آلاف جنيه.. أخر موعد للتقديم
السفراء العرب والأجانب يؤازرون منتخب مصر أمام بوركينا فاسو
الولادة طبيعي أم قيصري؟.. قرارات عاجلة من الصحة لحماية الأمهات والأطفال
محمد عبد الغني: كارثة غزة الإنسانية تتطلب آلية دولية عاجلة لضمان الإغاثة
وزير لبناني: لا خلاف على مبدأ حصر السلاح.. وحكومتنا ملتزمة بالمؤسسات الشرعية

محمد البدوي

قال الدكتور كمال شحادة، وزير المهجرين والتكنولوجيا اللبناني، إن مسألة حصرية السلاح بيد الدولة تحظى بتوافق وطني واسع، إذ أقرها البيان الوزاري الذي نال ثقة 85 نائبًا من أصل 128، موضحًا أن الاعتراضات التي تصدر من بعض القوى تتعلق فقط بجدول التوقيت وتسلسل الخطوات، وليس بالمبدأ نفسه.

 الأطر الديمقراطية والمؤسسات الشرعية

وأضاف شحادة، خلال مداخلة مع الإعلامية أمل الحناوي، في برنامج «عن قرب مع أمل الحناوي» على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن الحكومة ملتزمة بمعالجة هذا الملف ضمن الأطر الديمقراطية والمؤسسات الشرعية من خلال مجلس الوزراء والبرلمان، وبما يضمن حماية لبنان من الاعتداءات الإسرائيلية واستعادة النقاط الحدودية الخمس وإطلاق الأسرى، وإعادة إعمار الجنوب.

وأشار الوزير اللبناني إلى وجود أصوات تهدد باللجوء إلى الشارع، لكنه أكد ثقته بقدرة القوى الأمنية على ضبط الموقف، موضحًا أن الخلاف سيبقى في إطاره السياسي والمؤسساتي بعيدًا عن أي فوضى أو أعمال شغب.

