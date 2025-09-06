طرابزون سبور يقترب من ضم أونانا بعد اتفاق مع مانشستر يونايتد

أفاد تقرير صحفي إنجليزي، اليوم السبت، أن نادي طرابزون سبور التركي توصل إلى اتفاق مع مانشستر يونايتد بشأن التعاقد مع الحارس الكاميروني أندريه أونانا، في صفقة قد تعيد ترتيب مستقبل اللاعب الذي واجه انتقادات واسعة منذ انتقاله إلى "أولد ترافورد".

اتفاق شفهي في انتظار قرار اللاعب

وبحسب ما ذكره الصحفي الشهير فابريزيو رومانو، المتخصص في أخبار الانتقالات بشبكة "سكاي سبورتس"، فإن طرابزون سبور حسم اتفاقًا شفهيًا مع مانشستر يونايتد لضم أونانا على سبيل الإعارة.

وأوضح رومانو عبر حسابه على منصة "إكس" أن القرار النهائي بات الآن بيد الحارس الكاميروني لتحديد موقفه من الانتقال.

أونانا تحت المجهر بعد أداء مخيب

أونانا انضم إلى مانشستر يونايتد قادمًا من إنتر ميلان قبل موسمين، في صفقة بلغت قيمتها 52 مليون يورو، لكنه لم ينجح في تقديم المستوى المنتظر، حيث تعرض لانتقادات لاذعة من الجماهير ووسائل الإعلام بسبب الأخطاء المتكررة التي كلفت الفريق نتائج مؤثرة في الدوري الإنجليزي ودوري الأبطال.

فرصة جديدة في الدوري التركي

الانتقال المحتمل إلى طرابزون سبور قد يمنح أونانا فرصة لاستعادة مستواه في أجواء أقل ضغطًا من مانشستر، حيث يسعى الفريق التركي لتدعيم صفوفه بلاعبين خبرة قبل غلق سوق الانتقالات المحلي، الذي ما زال مفتوحًا بخلاف إنجلترا التي أُغلق فيها السوق يوم 1 سبتمبر/أيلول الجاري.

مستقبل غامض للحارس الكاميروني

رحيل أونانا، حتى ولو على سبيل الإعارة، سيطرح تساؤلات حول خطط مانشستر يونايتد لحراسة المرمى هذا الموسم، خصوصًا في ظل الانتقادات الموجهة لأداء الفريق ككل. وفي الوقت نفسه، قد يرى اللاعب أن هذه الخطوة تمثل فرصة للهروب من الضغوط والبحث عن بداية جديدة.