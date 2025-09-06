كن مع الله .. بدرية طلبة تعلق على صورتها من أحدث ظهور

نشرت الفنانة بدرية طلبة، صورة لها من البحر أثناء استمتاعها بالإجازة الصيفية، محاولة أن تظهر تجاهلها لمشكلتها الأخيرة مع نقابة المهن التمثيلية.

ونشرت بدرية طلبة الصورة عبر حسابها الشخصي بموقع فيسبوك وعلقت عليها قائلة: “كن مع الله فهو خير وكيل”.

شاركت الفنانة بدرية طلبة جمهورها ومتابعيها، مقطع فيديو ظهرت فيه وسط عدد كبير من السيدات اللواتي تجمعن حولها لالتقاط الصور التذكارية معها، معبرات عن حبهن الشديد لها، معلقين: "بنحبك يا بدارة".

وشاركت بدرية فيديو عبر حسابها الرسمي على موقع “إنستجرام”، وأرفقته بتعليق استعانت فيه بآية قرآنية: "ولو أنفقت ما في الأرض جميعًا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم".

وأضافت: “ألف شكر يا رب على حب الناس البسيطة الجميلة بدون مقابل، ربنا يديمكم في حياتي، ربنا جبرني وسترني بدعائكم يا أحلى ناس”.