قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بعد تلويحه باستخدام القوات في شيكاغو.. حاكم إلينوي يصف ترامب بـ«الديكتاتور»
رسمياً.. أسعار البنزين اليوم الأحد
عشبة غير متوقعة تكافح سرطان المبيض والبروستاتا والجلد.. تعرّف عليها
«الحضري»: كلنا داعمون للمنتخب الأول.. وأعتذر عن أي سوء فهم حدث
تم اختياره بعناية فائقة.. محلل رياضي يشيد بـ منتخب مصر الثاني أمام تونس
مدحت عبدالهادي: الزمالك لا يملك شكلاً.. وتشعر أنه فريق «هواة»
نجم الأهلي السابق: مواجهة بوركينا فاسو «نقطة فاصلة».. ويقترح تشكيلًا هجوميًا قويًا
92 شهيدًا فلسطينيًا الليلة.. إسرائيل تقصف الأبراج السكنية وتدعو الأهالي للفرار من غزة
الممثل الخاص للرئيس الروسي: بوتين وترامب سيمنعان حدوث حرب عالمية ثالثة
سفير مصر في بوركينا فاسو: الجماهير البوركينية تترقب وصول المنتخب الوطني لمشاهدة محمد صلاح
أملٌ جديد لمرضى السرطان .. لقاح روسي آمن وفعّال وجاهز الآن | تفاصيل
مظاهرات ومواجهات.. غاز مسيل للدموع وقنابل صوتية لتفريق المحتجين في صربيا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

منارة أمل للقارة السمراء ..مصر تدرب كوادر 13 دولة أفريقية للقضاء على فيروس سي

مصر تدرب كوادر 13 دولة أفريقية للقضاء على فيروس سي
مصر تدرب كوادر 13 دولة أفريقية للقضاء على فيروس سي
عبدالصمد ماهر

-الصحة : 
-تدريب 33 مشاركًا من 13 دولة أفريقية  للقضاء على فيروس سي 
-زيارات ميدانية لمؤسسات صحية مصرية مثل مستشفى معهد ناصر
-استعداد مصر لدعم الدول الإفريقية في القضاء على المرض

نظمت وزارة الصحة والسكان المصرية، بالتعاون مع المركز الأفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها (Africa CDC) والوكالة الكورية للتعاون الدولي (KOICA)، ورشة عمل تدريبية بعنوان «بناء القدرات للقضاء على التهاب الكبد الفيروسي في أفريقيا».

استهدفت الورشة تدريب 33 مشاركًا من 13 دولة أفريقية لتطوير خطط وطنية طموحة للقضاء على المرض بحلول عام 2030، تماشيًا مع أهداف منظمة الصحة العالمية.
عرضت الوزارة خلال الورشة التجربة المصرية الناجحة في القضاء على فيروس «سي» والتي وُصفت بـ”منارة أمل” لإفريقيا، مؤكدة استعدادها لمشاركة خبراتها مع دول الاتحاد الإفريقي.

شمل البرنامج التدريبي، الذي استمر خمسة أيام، محاضرات نظرية، نقاشات تفاعلية، وزيارات ميدانية لمؤسسات صحية مصرية مثل مستشفى معهد ناصر والمركز المصري لمكافحة الأمراض (EgyCDC)، وشركة «فاركو» للصناعات الدوائية بالإسكندرية، للتعرف على ركائز التجربة المصرية (القيادة السياسية، والتشخيص المبكر، وتوفير الأدوية بأسعار ميسورة، والمسح المجتمعي).

أكد الدكتور محمد حساني، مساعد وزير الصحة، أن الورشة جمعت قادة التغيير من إفريقيا، مشيرًا إلى استعداد مصر لدعم الدول الإفريقية في القضاء على المرض.
ووصف الدكتور وسام منقولة، المدير الإقليمي لـ(Africa CDC)، التجربة المصرية بـ”قصة نجاح ملهمة”، معربًا عن فخره بالتعاون لتمكين الدول الإفريقية من تكرار هذا النموذج.

بدوره، أشار الدكتور تاك سانغوو من (KOICA) إلى أهمية الصحة العامة للتنمية المستدامة، مؤكدًا التزام كوريا بدعم أفريقيا للقضاء على التهاب الكبد الفيروسي.

اختتمت الورشة بالتأكيد على التضامن الإفريقي ومواصلة التعاون لدعم الدول الإفريقية ومشاركة الموارد للقضاء على التهاب الكبد الفيروسي، لبناء مستقبل صحي أكثر إشراقًا للقارة.
 

الصحة فيروس سي معهد ناصر وزارة الصحة CDC KOICA

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حسام حسن

فيفا يفاجئ منتخب مصر بقرار جديد بعد الفوز على إثيوبيا .. ماذا حدث؟

قطع الكهرباء

بعد قطعها 3 أيام.. موعد انتظام التيار الكهربائي في 20 قرية وعزبة بأسيوط

صلاة الخسوف

إقامة صلاة الخسوف غداً.. اعرف وقتها وكيفيتها و5 سنن فعلها النبي عند حدوث الظاهرة

صورة أرشيفية

جريمة تهز الصعيد .. طالبة تُلقي رضيعها بقطار «سوهاج ـ قنا» | تفاصيل

منبر المسجد

وزارة الأوقاف: اعتلاء المنابر للمعتمدين فقط

خسوف القمر

موعد خسوف القمر .. الأزهر يكشف صفة صلاته ووقتها

التعدي على طفل المنصورة

الأمن يفحص فيديو الاعتداء على طفل المنصورة.. صور

نعي الوزارة

ماتت وهي راجعة من الشغل .. وزير الصحة ينعي ممارسة علاج طبيعي توفيت في حادث سير

ترشيحاتنا

الأكاديمية الوطنية للتدريب

الأكاديمية الوطنية للتدريب تختتم فعاليات الدفعة الأولى من البرنامج الرئاسي لتأهيل النشء للقيادة

مطاعم سياحية - ارشيفية

اشتغالة مقابل الخدمة .. المطاعم السياحية تحذر من الكيانات غير المرخصة

عبدالحليم علام نقيب محاميي مصر ورئيس اتحاد المحامين العرب

نقيب محاميي مصر ورئيس اتحاد المحامين العرب يؤكد دعمه للموقف المصري ضد تصريحات نتنياهو

بالصور

عشبة غير متوقعة تكافح سرطان المبيض والبروستاتا والجلد.. تعرّف عليها

سرطان البروستاتا
سرطان البروستاتا
سرطان البروستاتا

نوع خضار غني بالعناصر الغذائية المفيدة.. تعرّف عليه

خضراوات
خضراوات
خضراوات

فستان البحر.. ليلى علوي تخطف الأنظار بظهورها

ليلى علوي
ليلى علوي
ليلى علوي

كلاكيت تاني مرة .. إصابة 4 أشخاص في انهيار جزئي لمنزل بشارع مولد النبي بالزقازيق|صور

الشرقية
الشرقية
الشرقية

فيديو

الدكتور محمود سامي قنيبر

الرئيس السيسي كلمه يباركله .. من هو الدكتور البطل محمود سامي قنيبر؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. استراتيجية المواجهة الشاملة: كيف تسبق مصر خصومها بخطوة؟

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ماذا نريد من البرلمان القادم

د.صابر حارص

د.صابر حارص يكتب: خطبة مزعجة ومعايير مطلوبة

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: للعمر حسابات أخرى

يسى بيومي

عيسى بيومي يكتب: هل يمكن إنقاذ الإنسانية من أخطار الذكاء الاصطناعي؟

المزيد