محمد فاروق: أداء المنتخب أمام إثيوبيا لم يكن مقنعاً.. والنتيجة الأهم حالياً

أكد الإعلامي محمد فاروق أن منتخب مصر لم يقدم الأداء المنتظر منه في مباراة الأمس أمام منتخب إثيوبيا في تصفيات كأس العالم المقبلة على الرغم من إقامة المباراة على أرضنا ووسط جمهورنا.

وقال الإعلامي محمد فاروق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" :" منتخب مصر حقق المطلوب أمام منتخب إثيوبيا وهو الفوز واقتناص الثلاث نقاط في مشوار تصفيات كأس العالم لحجز بطاقة التأهل بشكل رسمي".



وأشار إلى أن أداء منتخب مصر كان فيه نوع من الاستسهال أمام منتخب إثيوبيا وشعور لاعبي الفراعنة بقدرتهم على تحقيق الفوز في أي وقت من المباراة.