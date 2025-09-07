مصرع أب ونجله وإصابة آخرين في حادث تصادم بالوادي الجديد

لقى شخص مصرعه ونجله فيما أصيب اثنان آخران، في حادث مروري، اليوم ، بمحور ديروط – الفرافرة في محافظة الوادي الجديد.

تفاصيل الحادث



تلقى اللواء وليد منصور، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارا من إدارة شرطة النجدة يفيد بحادث مروري بمحور الفرافرة – ديروط في أسيوط.

وبالفحص تبين تصادم سيارة ملاكي بفاصل خرساني بمحور الفرافرة – ديروط بمنطقة الكيلو 150 من مدينة الفرافرة أسفر عن مصرع أحمد صلاح حماد 37عامًا، ونجله عمر أحمد صلاح 18عامًا، وإصابة كل من محمود محمد صلاح 14عامًا، مروان محمد محمود، 6 أعوام.



وانتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث ونقلت المتوفيين والمصابين لمستشفى ديروط العام لتلقي العلاج، وتحرر محضر بالحادث وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.