سويلم: إجراءات عديدة لضمان الاستخدام المستدام والفعال للموارد المائية

عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى إجتماعاً مع الدكتور شريف محمدي رئيس المركز القومي لبحوث المياه، لاستعراض الجهود البحثية للمركز فى دعم منظومة إدارة الموارد المائية في مصر .

تم خلال اللقاء عرض إنجازات المركز فى العديد من النواحي ابتداءا بما تم تنفيذه من خلال الخطة البحثية للعام المالى ٢٠٢٥/٢٠٢٤، والتي تضمنت مشروعات تدعم محاور الجيل الثانى لمنظومة الرى المصرية 2.0 مثل "دعم تطبيق نظم الري الذكي المعتمدة على رطوبة التربة"، إلى جانب دراسات متقدمة لتقسيم مناطق التنمية وفق لإمكانات المياه الجوفية، بالإضافة الى ذلك يتم تنفيذ العديد من الدراسات الاستشارية لصالح جهات الوزارة المختلفة، بالإضافة لدعم الجهات الحكومية وقطاعات وهيئات الوزارة المختلفة من خلال أعمال المعاينات والمراجعات والدراسات الميدانية في مجال إدارة منظومة المياه في مصر والمشروعات القومية.

وعلى جانب بناء القدرات تم تنفيذ برامج تدريبية للمهندسين والباحثين محلياً وإقليمياً في مجالات إدارة المياه الحديثة، والذكاء الاصطناعي سواء بالجهود الذاتية أو بالتعاون مع منظمات دولية مثل الفاو (FAO) و برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP).

كما تم استعراض مجالات التعاون المحلي والدولي للمركز من خلال توقيع بروتوكولات تعاون مع الجامعات المصرية والقطاع الخاص، والعديد من الجهات الدولية مثل منظمة اليونسكو و IHE-Delft، وذلك فى إطار سعى المركز ليصبح بيت خبرة علمي مرجعي لإفريقيا بحلول عام ٢٠٣٠.

وفى مجال التحول الرقمي .. يبذل المركز مجهودات كبيرة في مجال إنشاء قواعد بيانات تفاعلية، وتجديد وصيانة المحطات البحثية والمعامل المركزية للرصد البيئي وكذلك مختبر الأبحاث الخاص لتحلية المياه من أجل استخدمها في الزراعة، وتوجه المركز لتعزيز جوده الأعمال والفحوصات التي تتم في المعامل الخاصة بالمركز، والحصول على شهادات الاعتماد الدولية (ISO/IEC 17025:2017)، مع تنفيذ خطة للتحول الرقمي للإجراءات الإدارية والبحثية للعام المالي ٢٠٢٦/٢٠٢٥ .

و أشاد الدكتور سويلم بمجهودات المركز القومى لبحوث المياه خلال الفترة الماضية، والمجهودات التي تبذل من أجل الاحتفال باليوبيل الذهبي للمركز والذي يتوج إنجازات الأعوام الخمسين الماضية، والتي أظهر خلالها المركز خبرته المتميزة في مجال أبحاث المياه بإعتبار المركز ركيزة أساسية فى مجال البحث العلمي والابتكار في قطاع المياه في مصر، مؤكداً على ربط جميع أنشطة المركز بأولويات الوزارة باعتباره الذراع البحثي لها، وتعزيز النشر الدولي وبراءات الاختراع، بما يرسخ مكانة المركز كمؤسسة بحثية رائدة على المستوى الإقليمي والدولي .

وأكد سويلم على ضرورة تقديم بحوث تطبيقية وأفكار خلاقة مبنية على أسس علمية تقدم حلول قابلة للتطبيق العملى على الأرض للتعامل مع تحديات المياه في مصر، مؤكداً حرصه على تطوير المركز القومي لبحوث المياه وتوفير كافة سبل الدعم اللازمة له وتحسين الإمكانيات البحثية والبشرية واللوجيستية به، وتوفير التدريب اللازم للكوادر البحثية بالمركز، والعمل على سد الفجوة الحادثة فى أعداد شباب الباحثين بالمركز، والعمل على تطوير رؤية المركز بزيادة عدد الدراسات البحثية التطبيقية مقارنة بالدراسات الاستشارية .

وأشار الدكتور سويلم إلى أن الوزارة إتخذت إجراءات عديدة لضمان الاستخدام المستدام والفعال للموارد المائية من خلال تنفيذ محاور الجيل الثانى لمنظومة الرى المصرية 2.0، والتى تعتمد بشكل أساسي على البحث العلمى والتكنولوجيا والابتكار لتحقيق الإدارة الفعالة للمياه، وهو ما يتطلب تعزيز التعاون مع شركاء التنمية و زيادة البحث العلمى لتقديم المزيد من الابتكارات الفعالة فى مجال المياه .