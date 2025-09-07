قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وظائف متنوعة بعدد من المحافظات تعلنها وزارة العمل.. قدم الآن
مايكروسوفت تحذر: الإنترنت في خطر بعد انقطاع كابلات البحر الأحمر
طائرة مسيرة حوثية تضرب مطار رامون الإسرائيلي.. وتل أبيب تغلق المجال الجوي
مصر خط المواجهة.. حركة فتح: الشعب الفلسطيني يتعرض لإبادة جماعية
هروب نسناس من رجل أعمال في المعادي وفتاة تتصل بالنجدة
طارق ابو العينين رئيسا لبعثة منتخب مصر في بوركينا فاسو
أوقفوا الإبادة الجماعية في غزة.. مظاهرة حاشدة أمام السفارة الإسرائيلية بمدريد
اعترافات إسرائيلية بفشل الحسم العسكري في غزة وتصاعد الانتقادات الداخلية
زلزال يضرب غرب تركيا يثير الذعر بين السكان دون وقوع إصابات
صدمة في واشنطن.. ترامب كان مخبرا سريا لـ FBI في قضية إبستين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

سويلم: إجراءات عديدة لضمان الاستخدام المستدام والفعال للموارد المائية

اجتمتع وزير الرى
اجتمتع وزير الرى
أمل مجدى

عقد  الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى إجتماعاً مع  الدكتور شريف محمدي رئيس المركز القومي لبحوث المياه، لاستعراض الجهود البحثية للمركز فى دعم منظومة إدارة الموارد المائية في مصر .

 تم خلال اللقاء عرض إنجازات المركز فى العديد من النواحي ابتداءا بما تم تنفيذه من خلال الخطة البحثية للعام المالى ٢٠٢٥/٢٠٢٤، والتي تضمنت مشروعات تدعم محاور الجيل الثانى لمنظومة الرى المصرية 2.0 مثل "دعم تطبيق نظم الري الذكي المعتمدة على رطوبة التربة"، إلى جانب دراسات متقدمة لتقسيم مناطق التنمية وفق لإمكانات المياه الجوفية، بالإضافة الى ذلك يتم تنفيذ العديد من الدراسات الاستشارية لصالح جهات الوزارة المختلفة، بالإضافة لدعم الجهات الحكومية وقطاعات وهيئات الوزارة المختلفة من خلال أعمال المعاينات والمراجعات والدراسات الميدانية في مجال إدارة منظومة المياه في مصر والمشروعات القومية.

وعلى جانب بناء القدرات تم تنفيذ برامج تدريبية للمهندسين والباحثين محلياً وإقليمياً في مجالات إدارة المياه الحديثة، والذكاء الاصطناعي سواء بالجهود الذاتية أو بالتعاون مع منظمات دولية مثل الفاو (FAO) و برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP). 

كما تم استعراض مجالات التعاون المحلي والدولي للمركز من خلال توقيع بروتوكولات تعاون مع الجامعات المصرية والقطاع الخاص، والعديد من الجهات الدولية مثل منظمة اليونسكو و IHE-Delft، وذلك فى إطار سعى المركز ليصبح بيت خبرة علمي مرجعي لإفريقيا بحلول عام ٢٠٣٠.

 وفى مجال التحول الرقمي .. يبذل المركز مجهودات كبيرة في مجال إنشاء قواعد بيانات تفاعلية، وتجديد وصيانة المحطات البحثية والمعامل المركزية للرصد البيئي وكذلك مختبر الأبحاث الخاص لتحلية المياه من أجل استخدمها في الزراعة، وتوجه المركز لتعزيز جوده الأعمال والفحوصات التي تتم في المعامل الخاصة بالمركز، والحصول على شهادات الاعتماد الدولية (ISO/IEC 17025:2017)، مع تنفيذ خطة للتحول الرقمي للإجراءات الإدارية والبحثية للعام المالي ٢٠٢٦/٢٠٢٥ . 

و أشاد الدكتور سويلم بمجهودات المركز القومى لبحوث المياه خلال الفترة الماضية، والمجهودات التي تبذل من أجل الاحتفال باليوبيل الذهبي للمركز والذي يتوج إنجازات الأعوام الخمسين الماضية، والتي أظهر خلالها المركز خبرته المتميزة في مجال أبحاث المياه بإعتبار المركز ركيزة أساسية فى مجال البحث العلمي والابتكار في قطاع المياه في مصر، مؤكداً على ربط جميع أنشطة المركز بأولويات الوزارة باعتباره الذراع البحثي لها، وتعزيز النشر الدولي وبراءات الاختراع، بما يرسخ مكانة المركز كمؤسسة بحثية رائدة على المستوى الإقليمي والدولي . 

وأكد سويلم على ضرورة تقديم بحوث تطبيقية وأفكار خلاقة مبنية على أسس علمية تقدم حلول قابلة للتطبيق العملى على الأرض للتعامل مع تحديات المياه في مصر، مؤكداً حرصه على تطوير المركز القومي لبحوث المياه وتوفير كافة سبل الدعم اللازمة له وتحسين الإمكانيات البحثية والبشرية واللوجيستية به، وتوفير التدريب اللازم للكوادر البحثية بالمركز، والعمل على سد الفجوة الحادثة فى أعداد شباب الباحثين بالمركز، والعمل على تطوير رؤية المركز بزيادة عدد الدراسات البحثية التطبيقية مقارنة بالدراسات الاستشارية . 

وأشار الدكتور سويلم إلى أن الوزارة إتخذت إجراءات عديدة لضمان الاستخدام المستدام والفعال للموارد المائية من خلال تنفيذ محاور الجيل الثانى لمنظومة الرى المصرية 2.0، والتى تعتمد بشكل أساسي على البحث العلمى والتكنولوجيا والابتكار لتحقيق الإدارة الفعالة للمياه، وهو ما يتطلب تعزيز التعاون مع شركاء التنمية و زيادة البحث العلمى لتقديم المزيد من الابتكارات الفعالة فى مجال المياه .

الرى المركز القومي لبحوث المياه المياه الجوفية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة للثانوية العامة 2025

كريم سامي مغاوري

تطورات الحالة الصحية لـ كريم سامي مغاوري

سعر الذهب

سعر أغلي عيار ذهب اليوم 7-9-2025

الإيجار القديم

الحكومة تحدد إجراءات وأماكن الشقق البديلة لسكان الإيجار القديم.. تفاصيل

الغندور

قاعدين بتضحكوا.. خالد الغندور يهاجم ثنائي الزمالك بسبب سيد عبدالحفيظ

دواجن بيضاء

عاودت التراجع.. أسعار الدواجن اليوم الأحد في الأسواق

الذهب

هذه هي قيمة عيار 21.. أسعار الذهب اليوم الأحد 7 سبتمبر 2025

وزير التربية والتعليم

قرار عاجل لطلاب التعليم الفني قبل بدء العام الدراسي الجديد

ترشيحاتنا

أحمد الدجوي

منشوررررر.....تحريات لكشف ملابسات اختفاء دفتر شيكات حفيد نوال الدجوي

المتهم

مشهد تمثيلى.. الداخلية تكشف حقيقة فيديو ممارسة شخص للبلطجة بالإسكندرية

المتهمين

القبض على عامل سرق مشغولات ذهبية من منزل بالجيزة

بالصور

10 أطعمة سحرية للذكاء.. وصفات خفيفة لعقول الأطفال

وصفات خفيفة لعقول الاطفال
وصفات خفيفة لعقول الاطفال
وصفات خفيفة لعقول الاطفال

قفلت فستانها بمنديل.. 10 إطلالات أثارت الجدل لـ ياسمين الخطيب

ياسمين الخطيب
ياسمين الخطيب
ياسمين الخطيب

بحضور زوجها وأولادها.. مي فاروق تتألق في حفلها مع مدحت صالح بمهرجان مراسي

حفل مي فاروق ومدحت صالح
حفل مي فاروق ومدحت صالح
حفل مي فاروق ومدحت صالح

أطعمة ومشروبات تعمل كـ درع غذائي يصد أمراض القلب

اطعمة ومشروبات..درع غذائي يصد أمراض القلب
اطعمة ومشروبات..درع غذائي يصد أمراض القلب
اطعمة ومشروبات..درع غذائي يصد أمراض القلب

فيديو

إيمان عبد اللطيف

بعد تراجع أمس.. اعرف سعر الذهب والدولار اليوم

ايمان عبد اللطيف

فرص لسقوط الأمطار.. اعرف درجات الحرارة وحالة الطقس اليوم

ايمان عبد اللطيف

موعدها وأماكن إقامتها .. الأوقاف تعلن إقامة صلاة الخسوف اليوم

عمرو سماكة

زيزو لازم يطير في الملعب.. عمرو سماكة يفتح النار على أسعار الاعبين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. استراتيجية المواجهة الشاملة: كيف تسبق مصر خصومها بخطوة؟

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ماذا نريد من البرلمان القادم

د.صابر حارص

د.صابر حارص يكتب: خطبة مزعجة ومعايير مطلوبة

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: للعمر حسابات أخرى

يسى بيومي

عيسى بيومي يكتب: هل يمكن إنقاذ الإنسانية من أخطار الذكاء الاصطناعي؟

المزيد