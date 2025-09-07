برلماني: ضم معلمي الحصة للنقابة يحقق الاستقرار ودعم العملية التعليمية

أشاد الدكتور هشام حسين، عضو مجلس النواب، بقرار هيئة مكتب النقابة العامة للمهن التعليمية، برئاسة خلف الزناتي، بإعلان فتح باب العضوية للقيد أمام معلمي الحصة ، مؤكدا أنه قرار يمثل أهمية كبيرة لقطاع كبير من المعلمين.

وأشار النائب في بيان له، إلى أن معلمي الحصة أصبحوا جزء هام وأصيل من العملية التعليمية، قائلا: لذلك فإن الاستجابة لمطالبهم وضمهم للنقابة يمثل أهمية كبيرة لهم.

وأوضح هشام حسين، أن شمول معلمي الحصة بخدمات نقابة المعلمين، يأتي في ضوء الاهتمام من أجل تحقيق الاستقرار لعدد كبير منهم، لاسيما وأنهم أصبحوا جزء أساسي في المدارس على مستوى الجمهورية.

كما ثمن هشام حسين، توجيهات نقيب المعلمين، للنقابات الفرعية بتسهيل إجراءات العضوية لجميع معلمي الحصة، والحرص على تقديم كافة الخدمات لهم، في ضوء حرص النقابة على دعم العملية التعليمية.