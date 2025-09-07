قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
القبض على التيك توك عمر فرج وشقيقه بتهمة التعدي على القيم الأسرية المصرية
كيفية حجز قطعة أرض بوزارة الإسكان ضمن مبادرة مسكن
3 زلازل تضرب غرب تركيا خلال 15 دقيقة .. أكبرها بقوة 5 ريختر
خسوف القمر اليوم.. علاء النهري: سيحدث كسوف كبير للشمس هذا العام
انطلاق الفوج الرابع من قوافل "زاد العزة" المصرية إلى قطاع غزة رغم العراقيل الإسرائيلية
قرار عاجل.. تدريس مادة جديدة في مدارس التعليم الصناعي
انخفاض درجات الحرارة.. الأرصاد تكشف مفاجأت هامة عن الطقس المتوقع
أحمد خالد صالح: يهمني فى العمل الفني القصة الصادقة والجمهور يميل للإيقاع السريع
32 مليار دولار | صفقة تاريخية لـ جوجل في إسرائيل تتزامن مع دعاية مثيرة للجدل بشأن غزة .. تفاصيل العقد الخاص مع مكتب نتنياهو
من العلمين إلى ماسبيرو.. «الإسكان» تتابع تفاصيل مشروعات أوراسكوم وخطة إنجازها في مواعيدها
تطورات الحالة الصحية لـ كريم سامي مغاوري
برلمان

برلماني: ضم معلمي الحصة للنقابة يحقق الاستقرار ودعم العملية التعليمية

الدكتور هشام حسين، عضو مجلس النواب
الدكتور هشام حسين، عضو مجلس النواب
محمد الشعراوي

أشاد الدكتور هشام حسين، عضو مجلس النواب، بقرار هيئة مكتب النقابة العامة للمهن التعليمية، برئاسة خلف الزناتي، بإعلان فتح باب العضوية للقيد أمام معلمي الحصة ، مؤكدا أنه قرار يمثل أهمية كبيرة لقطاع كبير من المعلمين.

وأشار النائب في بيان له، إلى أن معلمي الحصة أصبحوا جزء هام وأصيل من العملية التعليمية، قائلا: لذلك فإن الاستجابة لمطالبهم وضمهم للنقابة يمثل أهمية كبيرة لهم.

وأوضح هشام حسين، أن شمول معلمي الحصة بخدمات نقابة المعلمين، يأتي في ضوء الاهتمام من أجل تحقيق الاستقرار لعدد كبير منهم، لاسيما وأنهم أصبحوا جزء أساسي في المدارس على مستوى الجمهورية.

كما ثمن هشام حسين، توجيهات نقيب المعلمين، للنقابات الفرعية بتسهيل إجراءات العضوية لجميع معلمي الحصة، والحرص على تقديم كافة الخدمات لهم، في ضوء حرص النقابة على دعم العملية التعليمية.

العضوية معلمي الحصة المعلمين العملية التعليمية الدكتور هشام حسين

