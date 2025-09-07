قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
ديني

جامعة الأزهر توقع بروتوكول تعاون مع مديريَّة الشئون الصحية بشمال سيناء

خلال توقيع بروتوكول التعاون
خلال توقيع بروتوكول التعاون
محمد شحتة

وقَّعت جامعة الأزهر، بروتوكول تعاون مع مديرية الشئون الصحية بمحافظة شمال سيناء بحضور الدكتور عمرو عادل عبد العال، مدير عام مديرية الشئون الصحية بمحافظة شمال سيناء.

ويأتي توقيع بروتوكول التعاون كثمرة من ثمار مركز التميز الدولي والتطوير المؤسسي بالجامعة بدعم من الدكتور ياسر حلمي، مدير مركز التميز الدولي بالجامعة، ووحدة الدعم المستمر والإغاثة الإنسانية برئاسة الدكتورة سناء أحمد، رئيس قسم الرمد بكلية طب البنات عضو مركز التميز الدولي، والدكتورة فاطمة الحسيني، منسق بروتوكولات التعاون بين جامعة الأزهر ومحافظتي جنوب وشمال سيناء، عضو مركز التميز الدولي، والدكتور طه عبد المعبود، عضو هيئة التدريس بكلية الصيدلة عضو مركز التميز الدولي.

ويتضمن بروتوكول التعاون إقامة تعاون مباشر بين جامعة الأزهر ومديرية الشئون الصحية بمحافظة شمال سيناء في مجالات الرعاية الصحية والتعليم الطبي المستمر، وبرامج التدريب ذات الاهتمام المشترك؛ بهدف تحسين الخدمات الصحية المقدمة لمواطني محافظة شمال سيناء؛ إضافة إلى توفير جامعة الأزهر القوى البشرية من أعضاء هيئة التدريس (طبيب مقيم -  دبلوم - ماجستير - زمالة - دكتوراه)؛ تلبية لاحتياجات المستشفيات في شمال سيناء، وتنفيذًا للبرامج التدريبية الممنهجة؛ تحقيقًا للتقدم المهني ودعم التعليم الطبي المستمر.

وعقب الانتهاء من توقيع بروتوكول التعاون قام الدكتور عمرو عادل عبد العال، مدير عام مديرية الشئون الصحية بمحافظة شمال سيناء، بتكريم الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس الجامعة، لدعمه الكبير في هذا المجال، كما تم تكريم الدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث المشرف العام على قطاع المستشفيات الجامعية.

يأتي هذا دعمًا لجهود الدولة المصريَّة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهوريَّة، الرامية إلى توفير الخدمات الصحيَّة والقضاء على قوائم الانتظار في المستشفيات لجميع المواطنين في مختلف أنحاء الجمهوريَّة ولا سيما المحافظات الحدوديَّة، وانطلاقًا من رسالة الأزهر الشريف المجتمعية بقيادة فضيلة الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وفضيلة الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس الجامعة.

