قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الأهلي يتواصل مع جوميز لإتمام التعاقد والمدير يرفض العرض.. تفاصيل
مصدر بالأهلي يكشف موعد عودة أشرف داري للتدريبات الجماعية
دانا أبو شمسية: ترامب يطرح صفقة شاملة لإنهاء حرب غزة تشمل تبادل أسرى ووقف العمليات
وزير المالية: أعمل لصالح الناس ولا أغضب إلا من أجل الدولة
خالد الغندور: النحاس يدرس التعاقد مع مدافع بسبب إصابات أشرف داري
خالد الغندور: مروان عطية يطلب من حسام حسن المشاركة أمام بوركينا فاسو
دعاء قبل النوم يغفر الذنوب.. لا تفوت هذا الثواب
الجيش الروسي يصل إلى أطراف مدينة ديميتروف بجمهورية دونيتسك الشعبية
خلال 14 شهرا.. كامل الوزير: تشغيل 6009 مصانع جديدة و1235 أخرى متعثرة
قريبًا.. آخر إجازة رسمية في 2025
بعد عودته للجامعة| طالب التمريض المصاب بالإيدز يستعيد دراسته ويعيش بالمرض.. كواليس يرويها بطل القصة
ناظر محطة طما ينقذ راكبًا من السقوط أسفل قطار 704| فيديو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

صغار غزة رحلة استيقاظ على أصوات القصف.. والنوم على خوف من الغد

غزة
غزة
محمد البدوي

يعيش أطفال غزة في ظل الحصار والدمار، محرومين من أبسط حقوقهم في الأمان والتعليم والطفولة، يستيقظون على أصوات القصف، وينامون على خوف دائم من الغد. 

فهم الحرب وافتقار الأدوات

كما انهم فقدوا بيوتهم، عائلاتهم، وحتى ألعابهم البسيطة، المدارس تُقصف، والمستشفيات تفتقر إلى الأدوات، والطرقات تعجّ بالحطام، ورغم براءتهم، يُجبرون على فهم الحرب قبل أن يتعلموا الحروف. 

غزة لا تحتضن الطفولة

أحلامهم الصغيرة تتبخر في دخان الصواريخ، وعيونهم تروي حكايات الألم دون أن تنطق، غزة لا تحتضن الطفولة، بل تحاصرها، ومع كل ذلك، لا يزال في قلوبهم نورٌ صغير، يتمسكون بالأمل، يرسمون الحياة وسط الرماد، ويصنعون من الألم صمودًا أسطوريًا.

الفوج الرابع من القافلة

من ناحية أخرى؛ أكد محمد عادل، مراسل قناة «إكسترا نيوز» من أمام معبر رفح المصري، أن عملية تفويج القافلة رقم 31 من قوافل «زاد العزة» ما زالت مستمرة حتى الآن، حيث يستعد الفوج الرابع من القافلة للتحرك خلال دقائق قليلة باتجاه معبر كرم أبو سالم، تمهيدًا لدخول المساعدات إلى الأشقاء في قطاع غزة.

الإمدادات الإغاثية والإنسانية

وأوضح المراسل، خلال مداخلة عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن هذه القافلة تأتي ضمن سلسلة قوافل زاد العزة التي يسيرها الهلال الأحمر المصري منذ 27 يوليو الماضي، والتي تهدف إلى دعم الشعب الفلسطيني في غزة بالإمدادات الإغاثية والإنسانية، وسط الظروف القاسية التي تمر بها المنطقة.

عشرات الشاحنات المحملة 

ولفت «عادل»، إلى أن كاميرا «إكسترا نيوز»، رصدت منذ الساعات الأولى من صباح اليوم، عشرات الشاحنات المحملة بـ سلال غذائية متكاملة، تحتوي على البقوليات، والأرز، والمكرونة، والزيت، والسكر، والسمن، وغيرها من السلع الغذائية الجافة، المخصصة لدعم المواطنين في غزة الذين يعانون من نقص حاد في الغذاء والمواد الأساسية.

غزة أطفال غزة قطاع غزة معبر رفح المساعدات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة للثانوية العامة 2025

تنسيق المرحلة الثالثة

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2025 رسميًا.. الرابط وخطوات الاستعلام

وزير التربية والتعليم

التعليم تقرر تعديل القرار المنظم لاستمرار الطلاب بالمدارس التجريبية

كريم سامي مغاوري

تطورات الحالة الصحية لـ كريم سامي مغاوري

حادثة - أرشيفية

صاحب معرض سيارات يدهس مسن على صلاح سالم ويهرب خارج البلاد

أكثر من 5000 جنيه.. مفاجأة في سعر الذهب اليوم عيار 21 بالمصنعية

أكثر من 5000 جنيه.. مفاجأة في سعر الذهب اليوم عيار 21 بالمصنعية

خسوف القمر

خبيرة أبراج تحذر من هذا الفعل خلال خسوف القمر.. انتبه

مسجد السيدة زينب

إمام مسجد السيدة زينب: 3 أنواع من الخسوف تحدث قبل قيام الساعة.. فيديو

ترشيحاتنا

تشغيل الأطفال

حماية لحقوق الأطفال.. حظر عمل الصغار في مصر دون 15 عاما

النائب الدكتور أحمد عبد المجيد

نائب: مخطط نتنياهو لتهجير الفلسطينيين "استفزاز فج" ومصر الدرع الواقية لغزة

مجلس النواب

السباق النيابي يشتعل.. تفاصيل تشكيل البرلمان وقواعد اللعبة الانتخابية

بالصور

دى الخطوة الصح.. أسما شريف منير تعلن ارتداء الحجاب

اسما شريف منير
اسما شريف منير
اسما شريف منير

صداع وأرق وبكاء .. خبيرة أبراج تفجر مفاجأة عن تأثير خسوف القمر على الصحة

خسوف القمر
خسوف القمر
خسوف القمر

اعتداء دموي على منتصر بعد ندوة التحرر.. والنهاية مفتوحة على مزيد من الغموض

أحمد فهيم مراد مكرم
أحمد فهيم مراد مكرم
أحمد فهيم مراد مكرم

هاني فرحات.. أول عربي يقود الأوركسترا الملكية الفرنسية بقصر فرساي

هاني فرحات
هاني فرحات
هاني فرحات

فيديو

محاكمة سارة خليفة

محاكمة سارة خليفة.. اتهامات بتصنيع مخدرات.. والمتهمون: منعرفش شكلها

عمر فرج

فيديوهات غير لائقة.. القبض على البلوجر عمر فرج وشقيقه| فيديو

المتهمين

باعه خردة .. القبض على المتهم بسرقة كابل كهربائى ببورسعيد| فيديو

أنشطة مكثفة للتدريب المصري الأمريكي المشترك النجم الساطع 2025

أنشطة مكثفة للتدريب المصري الأمريكي المشترك النجم الساطع 2025

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الفتاح النادي

عبدالفتاح النادي يكتب: بصيرة السيسي

أحمد النومي

أحمد النومي يكتب: هندسة الردع فى مواجهة خرائط الدم

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: جبر الخواطر.. الحاجة والأثر

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: كيف تدفع للموافقة دون أن تدري؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. استراتيجية المواجهة الشاملة: كيف تسبق مصر خصومها بخطوة؟

المزيد