توك شو

جيش الاحتلال يكرر أمر إخلاء "عمار الرؤيا" في مدينة غزة

علي مكي

كرر جيش الاحتلال أمر إخلاء "عمار الرؤيا" في مدينة غزة، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

أفاد بشير جبر ، مراسل "القاهرة الإخبارية" من دير البلح، أن مدينة غزة تشهد قصفًا عنيفًا من الطائرات الحربية والمدفعية الإسرائيلية، مستهدفة الأحياء السكنية بشكل مكثف وعشوائي.

وأوضح أن مناطق شمال غزة مثل حي الصفطاوي وأبو اسكندر، وكذلك الأحياء الجنوبية مثل حي الصبرة والزيتون، تعرضت لانفجارات ناجمة عن تفجير روبوتات مفخخة زرعتها قوات الاحتلال في الطرقات بين المنازل، ما تسبب في دمار واسع وخسائر مادية جسيمة، إلى جانب غارات جوية مكثفة على مناطق الدرج والتفاح، استهدفت منازل ومراكز للنازحين، ما أسفر عن سقوط شهداء وجرحى.

وأشار جبر إلى أن هذه العمليات العسكرية تمثل جزءًا من استراتيجية الاحتلال لدفع سكان مدينة غزة نحو النزوح باتجاه المحافظات الوسطى والجنوبية تحت وطأة القصف المستمر، تمهيدًا لاحتلال المدينة والسيطرة الكاملة عليها، مضيفا أن الوضع الإنساني في القطاع يتدهور بشكل خطير، مع استمرار القصف المدفعي على أحياء النصيرات الشمالية في المحافظة الوسطى، بالإضافة إلى غارات الطائرات المسيرة التي استهدفت مسجدًا في مدينة دير البلح، ما أدى إلى سقوط شهداء وجرحى، في تصعيد ينذر بتدهور الأوضاع بشكل أكبر.

واختتم جبر، مداخلته، بالإشارة إلى استمرار الهجمات على مناطق أخرى مثل المواصي، التي يصفها الاحتلال بأنها "منطقة إنسانية"، لكن الغارات والعمليات العسكرية لم تتوقف، مما يعكس تصعيدًا غير مسبوقًا في القطاع، مؤكدا أن الوضع في غزة والقطاع بأكمله لا يزال خطيرًا، مع تحذيرات من تفاقم الأوضاع الإنسانية والعسكرية في الأيام القادمة.

غزة الاحتلال دير البلح

اسما شريف منير
خسوف القمر
أحمد فهيم مراد مكرم
هاني فرحات
أنشطة مكثفة للتدريب المصري الأمريكي المشترك النجم الساطع 2025

أنشطة مكثفة للتدريب المصري الأمريكي المشترك النجم الساطع 2025

