قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مراسي البحر الأحمر.. مصر تطلق أضخم مشروع سياحي بـ900 مليار جنيه
هل سيخنق الذكاء الاصطناعي إمدادات المعرفة؟.. خبراء يحذرون من مستقبل أكثر غباءً
محمد رمضان يشارك صوره مع عمدة مدينة نيويورك السابق.. شاهد
حكم من فاتته صلاة الخسوف اليوم.. دار الإفتاء تجيب
هل يجوز أداء صلاة الخسوف في المنزل؟.. أمين الإفتاء يجيب
وزير المالية: تمكين القطاع الخاص وخفض الدين العام أولوية .. والإيرادات الضريبية ارتفعت 35%
المشاط: السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية إطار شامل لدعم الاستثمار والنمو
هل تجوز الصلاة في مكان فيه تليفزيون؟.. عضو بمركز الأزهر تجيب
مدبولي: رفاهية المواطن أولوية قبل الأرقام الاقتصادية
"السباق من أجل الهواء".. مصر تحتفل باليوم العالمي للهواء النظيف بمحمية وادي دجلة
كامل الوزير: مبادرة لإنقاذ المصانع المتعثرة بمشاركة البنك المركزي.. الثلاثاء
فيديوهات غير لائقة.. القبض على البلوجر عمر فرج وشقيقه| فيديو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

المشاط: السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية إطار شامل لدعم الاستثمار والنمو

د. رانيا المشاط
د. رانيا المشاط
رنا عبد الرحمن

أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن إطلاق السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية السياسات الداعمة للنمو والتشغيل يمثل خطوة جوهرية لإعادة تعريف دور الدولة في الاقتصاد، مع تمكين القطاع الخاص ليكون المحرك الرئيسي للنمو وخلق فرص العمل، بما يهيئ بيئة أعمال جاذبة ويعزز مناخ الاستثمار.

وأوضحت الوزيرة أن الدولة المصرية تتبنى رؤية استراتيجية شاملة تقوم على التحول نحو اقتصاد أكثر انفتاحًا ومرونة، من خلال الانتقال التدريجي من الدور التشغيلي المباشر إلى دور تنظيمي وشريك استثماري ممكن، بما يساهم في تحسين كفاءة تخصيص الموارد وتعظيم الاستفادة من الأصول العامة.

وأشارت إلى أن وثيقة سياسة ملكية الدولة تعد المرجعية الأساسية التي تحدد مجالات تدخل الدولة في القطاعات الاقتصادية، حيث تفرق بين القطاعات الاستراتيجية التي تحتفظ الدولة بإدارتها، وتلك التي تفتح المجال أمام القطاع الخاص، سواء بالشراكة أو عبر التخارج الجزئي أو الكلي، بما يعزز مبادئ الحوكمة والشفافية ويرفع تنافسية الاقتصاد المصري.

ولفتت المشاط إلى أن الرؤية الجديدة تعتمد على تكامل ثلاث جهات رئيسية، هي: 

وحدة الشركات المملوكة للدولة بمجلس الوزراء، والصندوق السيادي المصري، ووحدة الطروحات الحكومية، حيث تقوم كل منها بأدوار متخصصة ومترابطة لدعم التنفيذ الفعلي للرؤية.

فالوحدة تتولى المهام الفنية لتقييم الشركات العامة وفق معايير الجدوى الاقتصادية والملاءمة السوقية وفرص مشاركة القطاع الخاص، بجانب إعداد خرائط طريق للتخارج أو إعادة الهيكلة، بينما يعمل الصندوق السيادي كذراع استثماري لإدارة الأصول العامة بكفاءة وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وإحياء العلامات التجارية الوطنية.

 وفي المقابل، تختص وحدة الطروحات الحكومية بتحديد أنسب أساليب الطرح والتنسيق مع بنوك الاستثمار والمستشارين المعنيين.

وأضافت أن الجهود الوطنية تشمل أيضًا إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، حيث تخضع 59 هيئة من أصل 63 للمراجعة بهدف رفع كفاءة الأداء، تعظيم العائد الاقتصادي، ترشيد الإنفاق العام، وتقليل التداخل في الاختصاصات، عبر مقترحات تتنوع بين الدمج أو التحويل إلى هيئات عامة أو التصفية، وهو ما يعكس إرادة سياسية واضحة لتعزيز الكفاءة المؤسسية.

كما كشفت الوزيرة عن تطوير مؤشر سياسة ملكية الدولة من خلال مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، باعتباره أداة كمية ومنهجية لقياس التقدم في تطبيق الوثيقة، ليس فقط على مستوى الإجراءات، بل أيضًا من حيث الأثر الفعلي على الاقتصاد الوطني. 

ويُتوقع أن يسهم المؤشر في توفير آلية متابعة شفافة وموضوعية، تدعم عملية اتخاذ القرار وترسم مسارات السياسات المستقبلية، بما يعزز ثقة المستثمرين والشركاء الدوليين في الإصلاحات الاقتصادية.

واختتمت المشاط بالتأكيد على أن «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية» تمثل إطارًا تكامليًا يجمع بين برنامج عمل الحكومة ورؤية مصر 2030 في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية، بما يضمن استمرار مسار الإصلاح الاقتصادي والتوجه نحو القطاعات الأكثر إنتاجية وقدرة على خلق فرص العمل وتحقيق التنمية المستدامة.

السردية الوطنية اصلاح الاقتصاد رانيا المشاط التنمية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة للثانوية العامة 2025

وزير التربية والتعليم

التعليم تقرر تعديل القرار المنظم لاستمرار الطلاب بالمدارس التجريبية

كريم سامي مغاوري

تطورات الحالة الصحية لـ كريم سامي مغاوري

حادثة - أرشيفية

صاحب معرض سيارات يدهس مسن على صلاح سالم ويهرب خارج البلاد

أكثر من 5000 جنيه.. مفاجأة في سعر الذهب اليوم عيار 21 بالمصنعية

أكثر من 5000 جنيه.. مفاجأة في سعر الذهب اليوم عيار 21 بالمصنعية

الإيجار القديم

الحكومة تحدد إجراءات وأماكن الشقق البديلة لسكان الإيجار القديم.. تفاصيل

دواجن بيضاء

عاودت التراجع.. أسعار الدواجن اليوم الأحد في الأسواق

خسوف القمر

خبيرة أبراج تحذر من هذا الفعل خلال خسوف القمر.. انتبه

ترشيحاتنا

مدير الجامع الأزهر

بإجمالي 15 ألف دارس.. مدير الجامع الأزهر يلتقي مسئولي الأروقة استعدادا لاختبارات العلوم الشرعية

خلال توقيع بروتوكول التعاون

جامعة الأزهر توقع بروتوكول تعاون مع مديريَّة الشئون الصحية بشمال سيناء

هل يأثم من لم يصلى صلاة الخسوف

هل يأثم من لم يصلى صلاة الخسوف؟.. الأزهر يجيب

بالصور

خبيرة أبراج تحذر من هذا الفعل خلال خسوف القمر.. انتبه

خسوف القمر
خسوف القمر
خسوف القمر

أنشطة مكثفة للتدريب المصري الأمريكي المشترك النجم الساطع 2025

أنشطة مكثفة للتدريب المصري الأمريكي المشترك النجم الساطع 2025
أنشطة مكثفة للتدريب المصري الأمريكي المشترك النجم الساطع 2025
أنشطة مكثفة للتدريب المصري الأمريكي المشترك النجم الساطع 2025

طريقة عمل البان كيك لأطفالك

طريقة عمل البان كيك لاطفالك..
طريقة عمل البان كيك لاطفالك..
طريقة عمل البان كيك لاطفالك..

10 أطعمة سحرية للذكاء.. وصفات خفيفة لعقول الأطفال

وصفات خفيفة لعقول الاطفال
وصفات خفيفة لعقول الاطفال
وصفات خفيفة لعقول الاطفال

فيديو

عمر فرج

فيديوهات غير لائقة.. القبض على البلوجر عمر فرج وشقيقه| فيديو

المتهمين

باعه خردة .. القبض على المتهم بسرقة كابل كهربائى ببورسعيد| فيديو

أنشطة مكثفة للتدريب المصري الأمريكي المشترك النجم الساطع 2025

أنشطة مكثفة للتدريب المصري الأمريكي المشترك النجم الساطع 2025

سرطان الثدي منع حفلاتها

بسبب سرطان الثدي.. فنانة شهيرة تقرر إلغاء حفلاتها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. استراتيجية المواجهة الشاملة: كيف تسبق مصر خصومها بخطوة؟

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ماذا نريد من البرلمان القادم

د.صابر حارص

د.صابر حارص يكتب: خطبة مزعجة ومعايير مطلوبة

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: للعمر حسابات أخرى

يسى بيومي

عيسى بيومي يكتب: هل يمكن إنقاذ الإنسانية من أخطار الذكاء الاصطناعي؟

المزيد