وسائل إعلام سورية: سماع دوي انفجار في بلدة المزيريب بريف درعا جنوبي البلاد

أفادت وسائل إعلام سورية بسماع دوي انفجار قوي، اليوم الإثنين، في بلدة المزيريب الواقعة بريف درعا الغربي، جنوبي سوريا.

وفي تصريحات خاصة، أوضح مصدر أمني سوري أن الانفجار ناجم عن استهداف مسلحين مجهولين لسيارة تابعة لقوى الأمن الداخلي، دون أن يحدد ما إذا أسفر الهجوم عن وقوع إصابات أو خسائر بشرية.

وفي وقت سابق، دعا المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا جير بيدرسون، إلى وضع حد للانتهاكات الإسرائيلية مؤكدا علي دعم الأمم المتحدة للحكومة والشعب السوري في سعيهما لتحقيق السلام والاستقرار الداخليين من خلال انتقال سياسي شامل وشفاف وموثوق.

ووفق الأمم المتحدة، أن ذلك جاء عقب لقاء بين المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا، جير بيدرسون، في دمشق ووزير الخارجية السوري، أسعد حسن الشيباني، حيث أجريا نقاشا شاملا حول عملية الانتقال السياسي، بما في ذلك مجلس الشعب، والأبعاد الإقليمية والدولية.

وأفاد بيان عن مكتب المبعوث الخاص، بأن الجانبين ناقشا الوضع في السويداء والشمال الشرقي بالتفصيل، وكذلك الوضع في منطقة الساحل وأكد المبعوث الخاص دعم الأمم المتحدة الكامل لسيادة سوريا وسلامة أراضيها، داعيا إلى وضع حد للانتهاكات الإسرائيلية، ومعالجة القضايا الداخلية في سوريا من خلال الحوار وبذل جهود صادقة لبناء الثقة.

