سوريا والأمم المتحدة تبحثان آخر التطورات في المنطقة

بحث وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد حسن الشيباني، اليوم السبت في العاصمة دمشق، مع المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا جير بيدرسون، والوفد المرافق له، التطورات الأخيرة في المنطقة.

وجرى، خلال اللقاء، التأكيد على احترام سيادة سوريا ووحدة أراضيها، وضرورة تهيئة الظروف المناسبة لعودة اللاجئين وتحسين الوضع الإنساني، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السورية (سانا).

