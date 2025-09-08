قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الرئيس السيسي يؤكد أهمية التعاون والتنسيق المصري الأمريكي لاحتواء التصعيد الإقليمي
الاحتلال يتلقى الضربات.. اختراق مسيرة حوثية الأجواء جنوب إسرائيل بالتزامن مع الهجوم الفدائي بالقدس المحتلة
بعد إعلان الأمم المتحدة عن مجاعة غزة | خبير: حصار خانق وظروف معيشية مأساوية
أسعار الذهب اليوم الاثنين 8 سبتمبر 2025
الرئيس السيسي: مصر مستمرة في جهودها لتحقيق التهدئة وخفض التوتر بالمنطقة
سقوط 4 جنود احتلال..و67 شهيـــدًا في 24 ساعة وتهديد بقصف ليس له مثيل على غزة
كيفية حجز قطعة أرض بمشروع مسكن
مفتي الجمهورية يستقبل نظيره الشيشاني لبحث آفاق التعاون المشترك
إسرائيل تمنع نائبة رئيس الوزراء الإسباني من دخول تل أبيب
مفاجأة في طاقم تحكيم منتخب مصر وبوركينا فاسو .. تفاصيل
الرئيس السيسي يستقبل قائد القيادة المركزية الأمريكية لبحث التعاون العسكري والأوضاع الإقليمية
أسعار مواد البناء في الأسواق اليوم الاثنين 8 سبتمبر 2025
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

وزير الصحة: التنسيق مع الجهات الشريكة لتوطين صناعة السياحة العلاجية برؤى مبتكرة.. ونواب: تساهم في جذب أكبر عدد من السائحين.. وتضع مصر علي الخريطة التنافسية العالمية

جانب من لقاء وزير الصحة لمتابعة تطورات ملف السياحة العلاجية
جانب من لقاء وزير الصحة لمتابعة تطورات ملف السياحة العلاجية
معتز الخصوصي

برلمانية: حان الوقت لتسليط الضوء على السياحة العلاجية باعتبارها أحد أهم الأنماط الجديدة

نائبة: الاتجاه نحو أنواع جديدة من السياحة يأتي فى ضوء توجيهات الدولة

نائب: الفترة القادمة ستشهد تغييرا فى الأنماط السياحية
 

أكد عدد من أعضاء لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب أنه حان الوقت لتسليط الضوء على كافة الأنماط ومن بينها ملف السياحة العلاجية باعتباره أحد أهم الأنماط الجديدة ، وأشاروا إلى أن الإتجاه نحو أنواع جديدة من السياحة ، يأتي فى ضوء توجيهات الدولة لكى تكون السياحة رقم واحد فى مصر وأن تكون هي المصدر الأساسي للعملة الصعبة.

في البداية قالت النائبة نورا علي ، رئيس لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب ، أن مصر تملك قطاع سياحي متنوع ومتفرد ،مشيرة إلى أنه حان الوقت لتسليط الضوء على كافة الأنماط ومن بينها ملف السياحة العلاجية باعتباره أحد أهم الأنماط الجديدة، مع تشكيل منظومة متكاملة تضع مصر علي الخريطة التنافسية العالمية.

وأضافت علي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" :ومن بين الأنماط الجديدة ملف السياحة الدينية التي لم تحصل مصر على نصيبها المستحق حتى الآن رغم امتلاكها مقومات وكنوز دينية وسياحية لا مثيل لها، وأرى أن الفترات الأخيرة الحكومة تسير بشكل جيد في هذا الملف وهناك اهتمام كبير لإعادة إحياء مسار العائلة المقدسة.

وأشارت رئيس لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب إلى أنه من بين الأنماط التي بحاجة لمزيد من الاهتمام هو نمط السياحة البيئية حيث تضم مصر 30 محمية طبيعية ما يؤهلها لاحتلال مكانة أكبر على الخريطة العالمية.

واختتمت: من بين الأنماط التي تحتاج لتسليط الضوء عليها السياحة الرياضية والريفية حيث تملك مصر مقومات لا مثيل لها.

وقالت النائبة أماني الشعولي ، أمين سر لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب أننا فى حاجة إلى فتح أنواع مختلفة من السياحة فى مصر ، لكى نصل إلى المستهدف وهو جذب 30 مليون سائح فى مصر.

وأضافت الشعولي في تصريحات لـ"صدى البلد": يجب أن نظهر للعالم كله أن مصر لا تعتمد على نوع واحد من السياحة متمثلة فى سياحة الآثار ، ولكننا لدينا أيضا سياحة دينية مثل مسار العائلة المقدسة وزيارة مساجد آل البيت وسياحة علاجية فى سيوة ، نستطيع أن نجذب من خلالهم أكثر من 30 مليون سائح إلى مصر.

وأشارت أمين سر لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب إلى أن الإتجاه نحو أنواع جديدة من السياحة ، يأتي فى ضوء توجيهات الدولة لكى تكون السياحة رقم واحد فى مصر وأن تكون هي المصدر الأساسي للعملة الصعبة.

وقال النائب محمد طه الخولى، عضو لجنة السياحة والطيران المدنى بمجلس النواب، إن الفترة القادمة ستشهد تغيير فى الأنماط السياحية ، بحيث يتم جذب أكبر عدد من السائحين ، وعلينا أن نأخذ بتجارب دول اخرى في هذا المجال.

وأكد الخولى لـ"صدى البلد" أنه كان يأمل أن تركز خطة وزير السياحة والآثار على الاهتمام بالسياحة الداخلية ، لأن فترة الركود نتيجة الأوبئة والمتغيرات تجعلنا نحتاج إلى السياحة الداخلية وهى مهمة جدا.

وأشار عضو لجنة السياحة والطيران المدنى بمجلس النواب إلى أن المنتج السياحي لدينا متنوع فى كل المجالات ، فعلى سبيل المثال فى محافظة الفيوم هناك أكثر من نوع من السياحة مثل السياحة البيئية والسياحة الريفية وسياحة التزحلق على الرمال.

وطالب هيئة التنشيط السياحى بالترويج للمنتج السياحى المصرى ، خاصة وأننا لدينا مناخ معتدل و محميات طبيعية ونمتلك ثلث اثار العالم مقارنة بدولة مثل أسبانيا التى لديها سياحة الشواطىء فقط.

وأوضح أننا نحتاج إلى طفرة لتغيير فكر جذب السائح الأجنبى إلى مصر، بالإضافة إلى العمل على تطوير الإستراتيجية الإعلامية، بحيث يتناول الإعلام السياحة بشكل أفضل من ذلك.

وكان قد عقد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، اجتماعًا لمتابعة تطورات ملف السياحة العلاجية، لاستعراض معايير تنظيم العمل وتأكيد أهمية تقديم خدمات عالية الجودة لجذب الاستثمارات الصحية.

وأكد الوزير دعم المشروع لرؤية مصر 2030 لتصبح مركزًا إقليميًا ودوليًا للسياحة العلاجية، مستفيدة من موقعها الجغرافي وكفاءاتها البشرية، وتناول الاجتماع عدة موضوعات من بينها  احتياجات تنفيذ المشروع، إطلاق منصة السياحة العلاجية، الهيكل التنظيمي للأمانة الفنية، الموازنات المالية، والاستراتيجية القومية لتوسيع الخدمات بجميع المحافظات وفق الخريطة الصحية.

التنسيق مع الجهات الشريكة لتوطين صناعة السياحة العلاجية

‏‎وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن الوزير شدد على التنسيق مع الجهات الشريكة لتوطين صناعة السياحة العلاجية برؤى مبتكرة، تعزز ريادة مصر في الرعاية الصحية وتستفيد من مواردها السياحية المتنوعة.

‏‎حضر الاجتماع الدكتور عمرو صدقي، رئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب سابقًا، والدكتورة شروق زكي، والدكتورة ندى طارق، من الأمانة الفنية للسياحة العلاجية.

الأنماط الجديدة السياحة العلاجية السياحة البيئية السياحة الرياضية والريفية مسار العائلة المقدسة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أول دعوى أمام المحكمة الدستورية لوقف تنفيذ تعديل قانون الإيجار القديم

أول دعوى أمام المحكمة الدستورية لوقف تنفيذ تعديل قانون الإيجار القديم

نتيجة المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات

رابط مباشر للحصول على نتيجة المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات.. تظهر في هذا الموعد

نتيجة المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات

62.1 % للآداب و60.3 % للحقوق و50.9 للتربية .. مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة 2025

موعد صرف مرتبات سبتمبر 2025.. الحكومة تعلن مفأجاة للموظفين

موعد صرف مرتبات سبتمبر 2025 بعد رفع الحد الأدنى للأجور

أحمد كجوك

«كوجاك بدل كجوك».. وزير المالية يكشف السر وراء تغيير اسم عائلته ويؤكد: «أنا أهلاوي»

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم في مصر

أسعار الدواجن

انخفضت تاني.. تراجع أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين

الطماطم

نقيب الفلاحين يعلن مفاجأة بخصوص سعر الطماطم

ترشيحاتنا

وزير التعليم العالي

بروتوكول تعاون بين "تطوير التعليم" و"صندوق الاستشارات والبحوث الفنية".. كيف يغير مستقبل التعليم الفني وريادة الأعمال في مصر؟

طلاب الجامعات

للطلاب الجدد بالجامعات.. خطوات استخراج كارنيه الكلية

جانب من الجولة

وزير الصحة يتفقد مستشفى قفط التخصصي ويوجه بتعزيز التعاون مع جامعة جنوب الوادي

بالصور

الثوم النيء.. السلاح الخفى ضد السرطان وضعف المناعة

الثوم النئ..السلاح الخفى ضد السرطان وضعف المناعة
الثوم النئ..السلاح الخفى ضد السرطان وضعف المناعة
الثوم النئ..السلاح الخفى ضد السرطان وضعف المناعة

رينو تدخل سباق السيارات الهجينة بـ Symbioz E-Tech 160

Symbioz E-Tech 160
Symbioz E-Tech 160
Symbioz E-Tech 160

الأسماك مرتين أسبوعيا.. وصفة الأطباء لصحة جيدة

الاسماك مرتين اسبوعيا..وصفة الاطباء لصحة جيدة
الاسماك مرتين اسبوعيا..وصفة الاطباء لصحة جيدة
الاسماك مرتين اسبوعيا..وصفة الاطباء لصحة جيدة

9 نجوم يدخلون عش الزوجية.. أحدثهم هاجر السراج

هاجر السراج
هاجر السراج
هاجر السراج

فيديو

حجاب أسما شريف منير

قرار مفاجئ .. هل ارتدت أسما شريف منير الحجاب؟

تكريم وزير الدفاع للقادة

أوفوا العطاء..وزير الدفاع يكرم عددا من قادة القوات المسلحة

خسوف القمر الدموي

القمر أحمر وانحسار مياه البحر .. مشاهد الخسوف في سماء مصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: غششني وإلا!

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: الخطاب الدعوي ودلالاته المعرفية والوجدانية عند الرسول

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: إنشاء مجمعات صناعية زراعية متكاملة لتعزيز القيمة المضافة للمنتجات

ميس رضا

ميس رضا تكتب: هنا القاهرة... بغداد محبة راسخة وعلاقات ممتدة

عبد الفتاح النادي

عبدالفتاح النادي يكتب: بصيرة السيسي

المزيد