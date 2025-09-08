وزير الصحة: التنسيق مع الجهات الشريكة لتوطين صناعة السياحة العلاجية برؤى مبتكرة.. ونواب: تساهم في جذب أكبر عدد من السائحين.. وتضع مصر علي الخريطة التنافسية العالمية

برلمانية: حان الوقت لتسليط الضوء على السياحة العلاجية باعتبارها أحد أهم الأنماط الجديدة

نائبة: الاتجاه نحو أنواع جديدة من السياحة يأتي فى ضوء توجيهات الدولة

نائب: الفترة القادمة ستشهد تغييرا فى الأنماط السياحية



أكد عدد من أعضاء لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب أنه حان الوقت لتسليط الضوء على كافة الأنماط ومن بينها ملف السياحة العلاجية باعتباره أحد أهم الأنماط الجديدة ، وأشاروا إلى أن الإتجاه نحو أنواع جديدة من السياحة ، يأتي فى ضوء توجيهات الدولة لكى تكون السياحة رقم واحد فى مصر وأن تكون هي المصدر الأساسي للعملة الصعبة.

في البداية قالت النائبة نورا علي ، رئيس لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب ، أن مصر تملك قطاع سياحي متنوع ومتفرد ،مشيرة إلى أنه حان الوقت لتسليط الضوء على كافة الأنماط ومن بينها ملف السياحة العلاجية باعتباره أحد أهم الأنماط الجديدة، مع تشكيل منظومة متكاملة تضع مصر علي الخريطة التنافسية العالمية.

وأضافت علي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" :ومن بين الأنماط الجديدة ملف السياحة الدينية التي لم تحصل مصر على نصيبها المستحق حتى الآن رغم امتلاكها مقومات وكنوز دينية وسياحية لا مثيل لها، وأرى أن الفترات الأخيرة الحكومة تسير بشكل جيد في هذا الملف وهناك اهتمام كبير لإعادة إحياء مسار العائلة المقدسة.

وأشارت رئيس لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب إلى أنه من بين الأنماط التي بحاجة لمزيد من الاهتمام هو نمط السياحة البيئية حيث تضم مصر 30 محمية طبيعية ما يؤهلها لاحتلال مكانة أكبر على الخريطة العالمية.

واختتمت: من بين الأنماط التي تحتاج لتسليط الضوء عليها السياحة الرياضية والريفية حيث تملك مصر مقومات لا مثيل لها.

وقالت النائبة أماني الشعولي ، أمين سر لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب أننا فى حاجة إلى فتح أنواع مختلفة من السياحة فى مصر ، لكى نصل إلى المستهدف وهو جذب 30 مليون سائح فى مصر.

وأضافت الشعولي في تصريحات لـ"صدى البلد": يجب أن نظهر للعالم كله أن مصر لا تعتمد على نوع واحد من السياحة متمثلة فى سياحة الآثار ، ولكننا لدينا أيضا سياحة دينية مثل مسار العائلة المقدسة وزيارة مساجد آل البيت وسياحة علاجية فى سيوة ، نستطيع أن نجذب من خلالهم أكثر من 30 مليون سائح إلى مصر.

وأشارت أمين سر لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب إلى أن الإتجاه نحو أنواع جديدة من السياحة ، يأتي فى ضوء توجيهات الدولة لكى تكون السياحة رقم واحد فى مصر وأن تكون هي المصدر الأساسي للعملة الصعبة.

وقال النائب محمد طه الخولى، عضو لجنة السياحة والطيران المدنى بمجلس النواب، إن الفترة القادمة ستشهد تغيير فى الأنماط السياحية ، بحيث يتم جذب أكبر عدد من السائحين ، وعلينا أن نأخذ بتجارب دول اخرى في هذا المجال.

وأكد الخولى لـ"صدى البلد" أنه كان يأمل أن تركز خطة وزير السياحة والآثار على الاهتمام بالسياحة الداخلية ، لأن فترة الركود نتيجة الأوبئة والمتغيرات تجعلنا نحتاج إلى السياحة الداخلية وهى مهمة جدا.

وأشار عضو لجنة السياحة والطيران المدنى بمجلس النواب إلى أن المنتج السياحي لدينا متنوع فى كل المجالات ، فعلى سبيل المثال فى محافظة الفيوم هناك أكثر من نوع من السياحة مثل السياحة البيئية والسياحة الريفية وسياحة التزحلق على الرمال.

وطالب هيئة التنشيط السياحى بالترويج للمنتج السياحى المصرى ، خاصة وأننا لدينا مناخ معتدل و محميات طبيعية ونمتلك ثلث اثار العالم مقارنة بدولة مثل أسبانيا التى لديها سياحة الشواطىء فقط.

وأوضح أننا نحتاج إلى طفرة لتغيير فكر جذب السائح الأجنبى إلى مصر، بالإضافة إلى العمل على تطوير الإستراتيجية الإعلامية، بحيث يتناول الإعلام السياحة بشكل أفضل من ذلك.

وكان قد عقد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، اجتماعًا لمتابعة تطورات ملف السياحة العلاجية، لاستعراض معايير تنظيم العمل وتأكيد أهمية تقديم خدمات عالية الجودة لجذب الاستثمارات الصحية.

وأكد الوزير دعم المشروع لرؤية مصر 2030 لتصبح مركزًا إقليميًا ودوليًا للسياحة العلاجية، مستفيدة من موقعها الجغرافي وكفاءاتها البشرية، وتناول الاجتماع عدة موضوعات من بينها احتياجات تنفيذ المشروع، إطلاق منصة السياحة العلاجية، الهيكل التنظيمي للأمانة الفنية، الموازنات المالية، والاستراتيجية القومية لتوسيع الخدمات بجميع المحافظات وفق الخريطة الصحية.

التنسيق مع الجهات الشريكة لتوطين صناعة السياحة العلاجية

‏‎وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن الوزير شدد على التنسيق مع الجهات الشريكة لتوطين صناعة السياحة العلاجية برؤى مبتكرة، تعزز ريادة مصر في الرعاية الصحية وتستفيد من مواردها السياحية المتنوعة.

‏‎حضر الاجتماع الدكتور عمرو صدقي، رئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب سابقًا، والدكتورة شروق زكي، والدكتورة ندى طارق، من الأمانة الفنية للسياحة العلاجية.