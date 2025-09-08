فتاوى الفنانات عن الحجاب.. ليلى طاهر: ليس فرضا.. إيناس الدغيدي: ربنا لم يكتبه عليا

أثار عدد من النجمات حالة من الجدل الواسع بسبب تفسيرهن لارتداء الحجاب من عدمه وهو أمر أقرب الى الفتاوى ولعل آخرهن الفنانة أمل حجازي التي عبرت عن رأيها فى ارتداء الحجاب.

أمل حجازي

وقالت الفنانة أمل حجازي خلال لقاء إعلامي مع الصحفية نضال الأحمدية : ربنا اللي طالبه مننا القلب السليم، ومساعدة الناس، ولو ربنا كان عايزنا نغطي شعرنا كان قال يا أيها النساء غطوا شعوركن.

وأضافت أمل حجازى : مع احترامي لكل المحجبات هذا قرار شخصي، ولو إنتي مرتاحة نفسيا في الحجاب اتحجبي، المرأة اللي نفسيتها مرتاحة بتعرف تعمل كل حاجة في حياتها".

ليلى طاهر

بينما قالت ليلى طاهر : عمري ما فكرت في الحجاب ولا هفكر ألبسه لأني مش مؤمنة بيه، ولأنه مش مكتوب في القرآن، هاتيلي سورة واحدة ربنا قال فيها نغطي شعرنا، أنا مؤمنة باللي بقرأه في القرآن وباللي قاله النبي، ولما بصلي بلبس الحجاب احترامًا لقيمة ربنا، ولكن مش عشان هو فرض.

رانيا يوسف

وأما رانيا يوسف كان رد فعلها عن ارتداء الحجاب مدهشا حيث قالت : من إمتى يا جماعة كنا محجبين؟ إحنا المصريين مكناش محجبين، والحجاب اتفرض علينا في التمانينيات وأواخر التسعينيات وزوجات الشيوخ وشيوخ الأزهر غير محجبات، وبشوف ده في الصور القديمة وأفلامنا الأبيض والأسود، وفي حفلات أم كلثوم لم يكن هناك واحدة بالحجاب.

إيناس الدغيدي

وأشارت إيناس الدغيدي : لا أتمنى الحجاب لنفسي، وأنا أمي ماتت عندها 80 سنة مش محجبة، وكانت متدينة ولكن الحجاب ليس له علاقة، وحتى لو الحجاب فرض، مش هلبسه لأن في فروض كتير إحنا مش بنعملها.

مروة عبد المنعم

وفى تصريحات تلفزيونية للفنانة مروة عبد المنعم: أنا مؤمنة بأن عبادة جبر الخواطر، لأن لأن العبادة مش صوم وصلاة بس، والحجاب فرض والناس كفرتني ودخلوني النار لأني مش محجبة، وأنا مؤمنة إني هتعاقب على الحجاب ولكن يمكن قبل ما أموت بيوم اتحجب، وأتمنى إني أموت وأنا مقضية كل فروضي ومحجبة، وجت عليا فترة قلت إني هتحجب ولكني خفت يكون ده قرار نتيجة خنقة وبعدين أقلعه بعد كده، ويا رب أموت محجبة وشهيدة".

وأضافت مروة عبد المنعم: إن والدتها تدعو لها باستمرار لكي ترتدي الحجاب، وتؤكد لها أن طيبتها وأعمالها الصالحة ستدخلها الجنة، داعية إياها لاستكمال طريقها بالحجاب.

وأضافت: “والدتي بتدعيلي ليل نهار إني اتحجب، وهي بتقولي أنا عارفة أنك طيبة وهتخشي الجنة من أعمالك وكمليها بالحجاب، وأنا لو اتحجبت هيجيلي شغل أكتر، لأن ربنا هيختبرني وخايفة أكون ضعيفة وخفت من الفتنة، ولقيت نفسي لسه بحب التمثيل، وأنا عايزة أتحجب ولو جاتلي أي أدوار يا أعملها وأنا محجبة يا أرفض، والشيطان هيحلل ليا حاجات كتير”.

حنان شوقي

وقالت حنان شوقي : أنا محجبة قلبًا وسمعًا وعينًا وسمعًا وروحًا وكلامًا، من أتى الله بقلب سليم وأفعالًا، وأقوى حجاب في الكون هو حجاب الجوارح.