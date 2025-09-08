قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بريطانيا تتسلّم عريضة قانونية تتهمها بارتكاب جرائم حرب خلال احتلالها لفلسطين
قرار مفاجئ .. هل ارتدت أسما شريف منير الحجاب؟
تطبيق نموذج ITS في مصر | ماذا أعلن وزير التربية والتعليم اليوم؟
صاحب مطعم أجنبي يصطدم بسيارة سفير أنجولا في المهندسين
إعادة طلاء المدارس الحكومية وزيادة مساحاتها الخضراء لتحسين البنية التحتية
فى حملات مكبرة.. مصرع عنصرين إجراميين وضبط مخدرات بـ77 مليون جنيه
تفاصيل إطلاق النار بمفرق راموت بالقدس المحتلة
مسئولة باليونيسف تكشف عن 5 آليات لإحداث تحول جذري لمواجهة أزمة التعلّم
الإسكندرية أولهم| تكريم 10محافظات حققت أعلى نسب تحسن فى مهارات اللغة العربية
مهرجان الأشباح الجائعة.. موروث روحي واحتفال شعبي صيني| تفاصيل
أسعار الأسماك والجمبري في الأسواق اليوم الاثنين 8 سبتمبر 2025
وزير التعليم العالي: اليوم الدولي لمحو الأمية فرصة لتعزيز الثقافة ونشر المعرفة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

فتاوى الفنانات عن الحجاب.. ليلى طاهر: ليس فرضا.. إيناس الدغيدي: ربنا لم يكتبه عليا

أمل حجازي
أمل حجازي
أحمد إبراهيم

أثار عدد من النجمات حالة من الجدل الواسع بسبب تفسيرهن لارتداء الحجاب من عدمه وهو أمر أقرب الى الفتاوى ولعل آخرهن الفنانة أمل حجازي التي عبرت عن رأيها فى ارتداء الحجاب.

أمل حجازي

وقالت الفنانة أمل حجازي خلال لقاء إعلامي مع الصحفية نضال الأحمدية : ربنا اللي طالبه مننا القلب السليم، ومساعدة الناس، ولو ربنا كان عايزنا نغطي شعرنا كان قال يا أيها النساء غطوا شعوركن.

وأضافت أمل حجازى : مع احترامي لكل المحجبات هذا قرار شخصي، ولو إنتي مرتاحة نفسيا في الحجاب اتحجبي، المرأة اللي نفسيتها مرتاحة بتعرف تعمل كل حاجة في حياتها".

أمل حجازي

ليلى طاهر

بينما قالت ليلى طاهر : عمري ما فكرت في الحجاب ولا هفكر ألبسه لأني مش مؤمنة بيه، ولأنه مش مكتوب في القرآن، هاتيلي سورة واحدة ربنا قال فيها نغطي شعرنا، أنا مؤمنة باللي بقرأه في القرآن وباللي قاله النبي، ولما بصلي بلبس الحجاب احترامًا لقيمة ربنا، ولكن مش عشان هو فرض. 

ليلى طاهر

رانيا يوسف 

وأما رانيا يوسف كان رد فعلها عن ارتداء الحجاب مدهشا حيث قالت : من إمتى يا جماعة كنا محجبين؟ إحنا المصريين مكناش محجبين، والحجاب اتفرض علينا في التمانينيات وأواخر التسعينيات وزوجات الشيوخ وشيوخ الأزهر غير محجبات، وبشوف ده في الصور القديمة وأفلامنا الأبيض والأسود، وفي حفلات أم كلثوم لم يكن هناك واحدة بالحجاب. 

رانيا يوسف

إيناس الدغيدي

وأشارت إيناس الدغيدي : لا أتمنى الحجاب لنفسي، وأنا أمي ماتت عندها 80 سنة مش محجبة، وكانت متدينة ولكن الحجاب ليس له علاقة، وحتى لو الحجاب فرض، مش هلبسه لأن في فروض كتير إحنا مش بنعملها. 

إيناس الدغيدي

مروة عبد المنعم

وفى تصريحات تلفزيونية للفنانة مروة عبد المنعم: أنا مؤمنة بأن عبادة جبر الخواطر، لأن لأن العبادة مش صوم وصلاة بس، والحجاب فرض والناس كفرتني ودخلوني النار لأني مش محجبة، وأنا مؤمنة إني هتعاقب على الحجاب ولكن يمكن قبل ما أموت بيوم اتحجب، وأتمنى إني أموت وأنا مقضية كل فروضي ومحجبة، وجت عليا فترة قلت إني هتحجب ولكني خفت يكون ده قرار نتيجة خنقة وبعدين أقلعه بعد كده، ويا رب أموت محجبة وشهيدة".

وأضافت مروة عبد المنعم: إن والدتها تدعو لها باستمرار لكي ترتدي الحجاب، وتؤكد لها أن طيبتها وأعمالها الصالحة ستدخلها الجنة، داعية إياها لاستكمال طريقها بالحجاب.

وأضافت: “والدتي بتدعيلي ليل نهار إني اتحجب، وهي بتقولي أنا عارفة أنك طيبة وهتخشي الجنة من أعمالك وكمليها بالحجاب، وأنا لو اتحجبت هيجيلي شغل أكتر، لأن ربنا هيختبرني وخايفة أكون ضعيفة وخفت من الفتنة، ولقيت نفسي لسه بحب التمثيل، وأنا عايزة أتحجب ولو جاتلي أي أدوار يا أعملها وأنا محجبة يا أرفض، والشيطان هيحلل ليا حاجات كتير”.

مروة عبد المنعم

حنان شوقي

وقالت حنان شوقي : أنا محجبة قلبًا وسمعًا وعينًا وسمعًا وروحًا وكلامًا، من أتى الله بقلب سليم وأفعالًا، وأقوى حجاب في الكون هو حجاب الجوارح. 

حنان شوقى
أمل حجازي رانيا يوسف مروة عبد المنعم حنان شوقي إيناس الدغيدي ليلى طاهر ارتداء الحجاب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات

رابط مباشر للحصول على نتيجة المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات.. تظهر في هذا الموعد

أول دعوى أمام المحكمة الدستورية لوقف تنفيذ تعديل قانون الإيجار القديم

أول دعوى أمام المحكمة الدستورية لوقف تنفيذ تعديل قانون الإيجار القديم

موعد صرف مرتبات سبتمبر 2025.. الحكومة تعلن مفأجاة للموظفين

موعد صرف مرتبات سبتمبر 2025 بعد رفع الحد الأدنى للأجور

أحمد كجوك

«كوجاك بدل كجوك».. وزير المالية يكشف السر وراء تغيير اسم عائلته ويؤكد: «أنا أهلاوي»

المتهم

بعد القبض عليه .. قرار بشأن البلوجر عمر فرج وشقيقه

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم في مصر

نتيجة المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات

62.1 % للآداب و60.3 % للحقوق و50.9 للتربية .. مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة 2025

أسعار الدواجن

انخفضت تاني.. تراجع أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين

ترشيحاتنا

الاجتماع الدوري للمجموعة الوزارية للتنمية البشرية

المستشار محمود فوزي يؤكد أهمية تحديد المؤشرات الدولية للتنمية البشرية والعمل عليها

الدكتور السعيد غنيم، النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، وعضو مجلس الشيوخ

المؤتمر: السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية خريطة استراتيجية متكاملة تدعم رؤية مصر 2030

اقتصاد

برلمانية: الدولة تبذل جهودًا كبيرة لتمكين القطاع الخاص كشريك في النمو الاقتصادي

بالصور

فتاوى الفنانات عن الحجاب.. ليلى طاهر: ليس فرضا.. إيناس الدغيدي: ربنا لم يكتبه عليا

أمل حجازي
أمل حجازي
أمل حجازي

أوفوا العطاء..وزير الدفاع يكرم عددا من قادة القوات المسلحة

تكريم وزير الدفاع للقادة
تكريم وزير الدفاع للقادة
تكريم وزير الدفاع للقادة

ديانا حداد تخطف الأنظار من عطلتها الصيفية

ديانا حداد
ديانا حداد
ديانا حداد

أسهل طريقة لعمل البيتزا في البيت

أسهل طريقة لعمل البيتزا في البيت
أسهل طريقة لعمل البيتزا في البيت
أسهل طريقة لعمل البيتزا في البيت

فيديو

حجاب أسما شريف منير

قرار مفاجئ .. هل ارتدت أسما شريف منير الحجاب؟

تكريم وزير الدفاع للقادة

أوفوا العطاء..وزير الدفاع يكرم عددا من قادة القوات المسلحة

خسوف القمر الدموي

القمر أحمر وانحسار مياه البحر .. مشاهد الخسوف في سماء مصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: غششني وإلا!

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: الخطاب الدعوي ودلالاته المعرفية والوجدانية عند الرسول

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: إنشاء مجمعات صناعية زراعية متكاملة لتعزيز القيمة المضافة للمنتجات

ميس رضا

ميس رضا تكتب: هنا القاهرة... بغداد محبة راسخة وعلاقات ممتدة

عبد الفتاح النادي

عبدالفتاح النادي يكتب: بصيرة السيسي

المزيد