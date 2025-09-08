محافظ الجيزة لـ صدى البلد: تغييرات موظفي حي الهرم طبيعية .. وجار افتتاح حي آخر للهضبة|شاهد

أكد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، أن هناك مخالفات تم اكتشافها في حي الهرم، لذلك تم تعديل وتغيير في بعض مسئولي الحي.

وأشار النجار، في تصريحات خاصة لـ صدى البلد، إلى أن حي الهرم كبير ومتسع جدا وسيتم تقسيمه لحي آخر بهضبة الأهرام وذلك بالتنسيق مع وزارة الداخلية ومديرية أمن الجيزة لإفتتاح قسم شرطة هضبة الأهرام خلال الفترة القادمة.

وأضاف محافظ الجيزة، أن هذه التغييرات في حي الهرم كان لابد منها من أجل تعزيز الأداء التنفيذي وتطوير منظومة العمل المحلي بما يضمن تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والتعامل الفوري مع ملفات العمل وتحقيق نسب إنجاز مرتفعة تلبي تطلعات المواطنين.

كان قد أصدر محافظ الجيزة، حركة تكليفات لنواب حي الهرم، وذلك في إطار دعم منظومة العمل التنفيذي ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وتضمنت الحركة تكليف سعيد محمد عبد الوهاب حسن نائبًا لقطاع منشأة البكاري، وكفر غطاطي، وشوقي محمد شوقي عبد الرحمن نائبًا لقطاع كفر طهرمس، وأكرم حسن أحمد محمد نائبًا للقطاع الشمالي، والششتاوي محمد الششتاوي نائبًا للقطاع الجنوبي، وتامر جورج عبد الملاك نائبًا لقطاع منطقة المتحف، ومعتز مسعود عبد العزيز نائبًا لقطاع هضبة الأهرام، وخالد نصر شحاتة سيف نائبًا لقطاع تطوير نزلة السمان، ومحمود إسماعيل محمد مشرفًا على أعمال الإدارات الهندسية والتراخيص والمتابعة والمركز التكنولوجي بحي الهرم، وهمت مصطفى محمد خليل نائبًا لنظافة القطاع الشمالي، ومحمد عبد العظيم عبد الحكيم نائبًا لنظافة القطاع الجنوبي.