لو تسافر.. كيفية استخراج الباسبور 2025
تأخير الساعة 60 دقيقة.. موعد بدء العمل بالتوقيت الشتوي 2025
الرئيس السيسي في قمة "البريكس":مصر ترفض تهجير الفلسطينيين ومخططات إسرائيل لتصفية القضية الفلسطينية
محافظ الجيزة لـ صدى البلد: تغييرات موظفي حي الهرم طبيعية .. وجار افتتاح حي آخر للهضبة|شاهد
عبر الوسائل الافتراضية.. الرئيس السيسي يشارك في قمة "البريكس" ويبحث تنسيق الجهود لمواجهة التحديات العالمية
صدي البلد ينشر تعديلات لائحة النظام الأساسي للنادي الأهلي
الرئيس السيسي يهنئ كوريا الديمقراطية بذكرى تأسيس الجمهورية وإمارة أندورا بالعيد القومي
الحبس 4 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه للمتهمين بمطاردة فتيات طريق الواحات
أعلنا عن ممارسة الفجور .. تفاصيل القبض على بلوجرز جديدين
أسهل طريقة لدفع فاتورة الغاز أونلاين
سعر الدولار اليوم الاثنين 8 سبتمبر 2025
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

محافظ الجيزة لـ صدى البلد: تغييرات موظفي حي الهرم طبيعية .. وجار افتتاح حي آخر للهضبة|شاهد

المهندس عادل النجار محافظ الجيزة ومدير مكتب صدى البلد بالجيزة
أحمد زهران  
عدسة أحمد رمضان

أكد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة،  أن هناك مخالفات تم اكتشافها في حي الهرم، لذلك تم تعديل وتغيير في بعض مسئولي الحي.

وأشار النجار، في تصريحات خاصة لـ صدى البلد، إلى أن حي الهرم كبير ومتسع جدا وسيتم تقسيمه لحي آخر بهضبة الأهرام وذلك بالتنسيق مع وزارة الداخلية ومديرية أمن الجيزة لإفتتاح قسم شرطة هضبة الأهرام خلال الفترة القادمة.

وأضاف محافظ الجيزة، أن هذه التغييرات في حي الهرم كان لابد منها من أجل تعزيز الأداء التنفيذي وتطوير منظومة العمل المحلي بما يضمن تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والتعامل الفوري مع ملفات العمل وتحقيق نسب إنجاز مرتفعة تلبي تطلعات المواطنين.

كان قد أصدر محافظ الجيزة، حركة تكليفات لنواب حي الهرم، وذلك في إطار دعم منظومة العمل التنفيذي ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وتضمنت الحركة تكليف سعيد محمد عبد الوهاب حسن نائبًا لقطاع منشأة البكاري، وكفر غطاطي، وشوقي محمد شوقي عبد الرحمن نائبًا لقطاع كفر طهرمس، وأكرم حسن أحمد محمد نائبًا للقطاع الشمالي، والششتاوي محمد الششتاوي نائبًا للقطاع الجنوبي، وتامر جورج عبد الملاك نائبًا لقطاع منطقة المتحف، ومعتز مسعود عبد العزيز نائبًا لقطاع هضبة الأهرام، وخالد نصر شحاتة سيف نائبًا لقطاع تطوير نزلة السمان، ومحمود إسماعيل محمد مشرفًا على أعمال الإدارات الهندسية والتراخيص والمتابعة والمركز التكنولوجي بحي الهرم، وهمت مصطفى محمد خليل نائبًا لنظافة القطاع الشمالي، ومحمد عبد العظيم عبد الحكيم نائبًا لنظافة القطاع الجنوبي.

محافظ الجيزة حي الهرم وزارة الداخلية قسم شرطة هضبة الأهرام حسين مستوى الخدمات

