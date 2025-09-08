قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مدبولي: خطة لزيادة حجم أسطول الطيران 30% خلال الفترة المقبلة
دون حدوث إصابات.. هيئة مترو الأنفاق تكشف أسباب سقوط عدد من ركاب السلم الكهربائي بمحطة مسرة
جراحة عاجلة استغرقت 6 ساعات| مفيدة شيحة تكشف مفاجأة عن حالة رنا رئيس
موعد صرف معاشات أكتوبر 2025 وكيفية الاستعلام عن الزيادة الأخيرة
أذكار المساء النبوية.. أدعية مأثورة عن الرسول
رسميا.. موعد نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2025
الرئيس السيسي: تراجع مصداقية مجلس الأمن دفع العديد من الدول للمطالبة بإلغاء حق "الفيتو"
الرئيس السيسي: تهجير غزة يهدد «منظومة السلام» بالشرق الأوسط
الرئيس السيسي أمام البريكس: مصر ترفض أي سيناريو يستهدف تهجير الفلسطينيين
دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في المناهج وتحويل 1270 مدرسة فنية لـ“تكنولوجية تطبيقية”
تعاون بين إيجاس وبي بي البريطانية لحفر 5 آبار جديدة للغاز بالبحر المتوسط
أمن القاهرة يضبط 4 متهمين متورطين في مقتل محامي حلوان
محافظات

نائب محافظ الجيزة تشارك في اجتماع اللجنة المنظمة للمعرض الدولي للتمور

أحمد زهران

شاركت هند عبدالحليم نائب محافظ الجيزة، في الاجتماع الأول للجنة المنظمة للمهرجان الدولي الثامن للتمور المصرية بحضور محمد مرعي السكرتير العام المساعد للمحافظة وعزة وهدان مدير عام إدارة السياحة والدكتور صبري شاكر رئيس مركز الواحات البحرية عبر موقع «زووم»، وبمشاركة جميع أعضاء اللجنة المنظمة للمهرجان.

يأتى ذلك في إطار توجيهات المهندس عادل النجار محافظ الجيزة بمتابعة الاستعدادات الجارية والخاصة باستقبال المحافظة لمهرجان التمور بمركز الواحات البحرية خلال الفترة من 8 إلى 10 نوفمبر المقبل.

وأشارت نائب المحافظ إلى أن الاجتماع استهدف التنسيق بين جميع الجهات المنظمة للمهرجان ومتابعة التجهيزات والوقوف على حجم الاستعدادات ونسب إنجاز الأعمال بالإضافة إلى وضع الخطوط العريضة الخاصة بالمهرجان.

وأكدت هند عبد الحليم على التعاون الكامل بين محافظة الجيزة والجهات المنظمة والتي تشمل وزارات الزراعة و الصناعة والاستثمار ومؤسسة جائزة خليفة لنخيل التمر والابتكار الزراعي، وشركة كونسيبت والمجلس التصديري للحاصلات الزراعية وذلك لإخراج المهرجان بالشكل الأمثل لما يمثله من أهمية كونه فرصة استثمارية بمشاركة عدد من منتجي ومصنعي التمور من مختلف المحافظات إلى جانب مشاركة وفود من عدد من الدول الشهيرة بهذه الصناعة.

ولفتت نائب المحافظ إلى التنسيق الجاري بين أجهزة الدولة والإدارات المعنية بالمحافظة لتذليل كافة العقبات وإنجاح المهرجان، من خلال رفع كفاءة المرافق بمركز الواحات البحرية وتجهيز الفنادق والمطاعم لاستقبال الزائرين، بما يضمن أعلى معايير الجودة والراحة لضيوف المهرجان.

محافظ الجيزة نائب محافظ الجيزة مهرجان الدولي الثامن للتمور المصرية مدير عام إدارة السياحة مهرجان التمور مركز الواحات البحرية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: غششني وإلا!

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: الخطاب الدعوي ودلالاته المعرفية والوجدانية عند الرسول

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: إنشاء مجمعات صناعية زراعية متكاملة لتعزيز القيمة المضافة للمنتجات

ميس رضا

ميس رضا تكتب: هنا القاهرة... بغداد محبة راسخة وعلاقات ممتدة

عبد الفتاح النادي

عبدالفتاح النادي يكتب: بصيرة السيسي

