ضبط 10 سيارات مخالفة لخطوط السير وأجرة الركوب بالجيزة| صور

كلف المهندس عادل النجار محافظ الجيزة ، رئيس جهاز السرفيس والنقل الجماعي خلال جولته التفقدية اليوم بشن حملات مكثفة لضبط منظومة السرفيس بمناطق فيصل والطالبية وذلك عقب رصد عدد من شكاوى المواطنين مشدداً على التعامل الفوري مع مخالفات تقطيع خطوط السير أو تحصيل تعريفة أعلى من المقررة مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وشنت محافظة الجيزة حملة تفتيشية مكبرة استهدفت مناطق أول فيصل والطالبية والعشرين استجابة لشكاوى المواطنين للتعامل مع مخالفات قيام بعض السائقين بتقطيع خط السير وتحصيل أجرة أعلى من التعريفة المقررة.

وأسفرت الحملة عن ضبط 10 سيارات سرفيس مخالفة حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها مع التنبيه على جميع السائقين بخطوط تلك المناطق بضرورة الالتزام بخط السير المحدد والتعريفة الرسمية لركوب المواطنين.

وأكد المهندس عادل النجار أن الحملات تأتي في إطار خطة المحافظة لضبط منظومة النقل والسرفيس بشكل كامل، بما يضمن تنظيم حركة المركبات وتحقيق الانضباط داخل المواقف الرسمية ومنع الممارسات العشوائية التي تعطل حركة المرور أو تُثقل كاهل المواطنين.

وشدد علي استمرار تكثيف الحملات اليومية لمتابعة المواقف والسرفيس وعدم التهاون مع أي تجاوزات حفاظاً على السيولة المرورية وضمان تقديم خدمة لائقة للمواطنين.