نائب وزير الخارجية التركي من أمام معبر رفح: يجب رفع الحصار الإسرائيلي

أكد نائب وزير الخارجية التركي نوح يلماز، أن إسرائيل تهدد أمن المنطقة بالكامل وليس فلسطين فقط وتهدد الإنسانية جمعاء.

وقال يلماز في كلمته في مؤتمر صحفي من أمام الجانب المصري لمعبر رفح، : "إسرائيل عازمة على ارتكاب الجرائم في الأراضي المحتلة لتحقيق أهدافها ".

وتابع: “ننادي المجتمع الدولي للتحرك من أجل جعل إسرائيل تتوقف عن اعمال الإبادة الجماعية في غزة، مضيفا: ”ألم يحن الوقت لإيقاف إسرائيل عن أفعالها وإيقاف دعم إسرائيل".

وأكمل: "بعض الدول أوقفت دعمها لإسرائيل وننتظر من دول أخرى اتخاذ ذات الخطوات تجاه إسرائيل ".

ولفت إلى انه يجب السماح بالإدخال الفوري للمساعدات الإنسانية إلى غزة ورفع الحصار الإسرائيلي على غزة ووقف إطلاق النار بشكل فوري.