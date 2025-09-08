قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مدحت العدل يكشف إمكانية تنظيم جلسة صلح بين شيرين وأنغام
الأقصر .. مصرع عامل داخل بئر صرف صحي بقرية الدقيرة
على أنغام آه لو لعبت يا زهر.. عمرو أديب يرقص مع أحمد شيبه
خبير أمن معلومات يحذر المصريين من طريقة منتشرة لاختراق البيانات الشخصية والبنكية
جدول مباريات الزمالك في الموسم الجديد من كأس الرابطة
فريال أشرف تفوز ببرونزية الدوري العالمي للكاراتيه
كمال ماضي: نتنياهو اعترف بلسانه أن الاحتلال يُغلق معبر رفح
الأهلي يتعاقد مع الأمريكي جوردان ثيودور لدعم فريق السلة
السجن المؤبد لـ نقاش قتل زوجته بخرطوم مياه في العمرانية
موقع الرئاسية يعرض فيديو لمشاركة الرئيس السيسي في قمة «بريكس» الاستثنائية
عمرو أديب: انا بره البرنامج في حياتي العادية دمي تقيل
بعدما كانت سلعة.. أستاذ بالأزهر: النبي كرم المرأة وأعطاها حقوقها وواجبها
توك شو

عمرو محمود ياسين: تصريحات سلوم حداد عن الفنانين المصريين «سقطة غير مبررة»

عبد الخالق صلاح

رد الكاتب عمرو محمود ياسين، على تصريحات الفنان السوري سلوم حداد، بشأن تقليل دور الفنانين المصريين في إتقان اللغة العربية الفصحى، مؤكدًا على إنه فوجئ بتلك التصريحات التي لا تليق أن تصدر عن قامة فنية كبيرة.

وأوضح عمرو محمود ياسين، خلال اتصال هاتفي، مع الإعلامية نهال طايل ببرنامج "تفاصيل"، المذاع على قناة صدى البلد 2، قائلاً: "في البداية أحب أن أنتهز الفرصة وأسجل كل الاحترام والتقدير للفن السوري والفنانين السوريين، فنحن نقدرهم ونعتز بمشوارهم، كما أوجه التحية لكل فنان عربي من المحيط إلى الخليج، فالعلاقة بين الفنانين العرب يجب أن تقوم على التقدير والاحترام لمجهود ومشوار كل بلد بفنانيها وكتابها ومبدعيها".

وأضاف عمرو محمود ياسين، قائلاً: "لا أتصور في أي لحظة أن شخص يجعل من وطن مادة للسخرية أو الاستهزاء وكأن الأمر شيئًا عاديًا.. مصر مليئة بالأسماء الكبيرة التي أبدعت عبر التاريخ وقدمت أعمالاً عظيمة على خشبة المسرح، وفي السينما، وكذلك الدراما التلفزيونية، وهي أسماء لا تعد ولا تحصى".

وأعرب عمرو محمود ياسين عن اندهاشه من تصريحات سلوم حداد قائلاً: "ذُهلت أن أستاذاً كبيراً مقاماً وسناً يستسهل أن يستهزئ بفن وطن كامل، ويقول إن هناك اثنين أو أكثر فقط يتقنون الفصحى، وحتى إن افترضنا صحة ذلك، على الرغم من عدم صحته، فهل يليق بفنان أن ينتقد زملاءه بهذه القسوة؟ وهل نحن نستحق هذا التوصيف؟".

وأكد عمرو محمود ياسين، على أن مصر كانت وما زالت قبلة الشهرة والنجاح في العالم العربي، قائلاً: "ما حدث يثير التساؤلات حول أسباب إطلاق مثل هذه التصريحات وما الغرض منها، خصوصاً أن الناس قد تتعامل معها كموضوع للسخرية والضحك.. والغريب أنها صادرة عن فنان كبير بحجمه، ولو كانت من شخص غير معروف لما توقفنا عندها، لكن صدورها من قامة كبيرة تفرض علينا أن نسأل: لماذا قال ذلك؟".

وانهى المؤلف عمرو محمود ياسين حديثه قائلاً: "مصر علمت الدنيا كلها معنى الفن، مع كامل احترامي وتقديري لجميع الدول العربية. وسوريا تقدم فناً عظيماً ودراما مميزة، لكن هذه التصريحات كانت سقطة مؤسفة وكان لابد من الرد عليها".

نتيجة المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات

62.1 % للآداب و60.3 % للحقوق و50.9 للتربية .. مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة 2025

جريمة عمرها 5 سنوات.. هيكل عظمي يكشف قتل شابين لشقيقهما بسبب معاملته لوالدتهم

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2025 من خلال هذا الرابط

انخفاض تنسيق آداب وحقوق وتربية وخدمة اجتماعية.. مؤشرات المرحلة الثالثة 2025

جراحة عاجلة استغرقت 6 ساعات| مفيدة شيحة تكشف مفاجأة عن حالة رنا رئيس

دون حدوث إصابات.. مترو الأنفاق يكشف أسباب سقوط عدد من ركاب السلم الكهربائي بمحطة مسرة

أعلنا عن ممارسة الفجور .. تفاصيل القبض على بلوجرز جديدين

تأخير الساعة 60 دقيقة.. موعد بدء العمل بالتوقيت الشتوي 2025

ما حكم من ترتدي الحجاب ثم تخلعه بعد فترة؟.. أمين الإفتاء يجيب

علوم الأزهر ترصد ظاهرة الخسوف الكلي للقمر.. صور

وزير الأوقاف ومفتي الجمهورية يشهدان احتفالية المولد النبوي بنادي قضاة مصر

علامات مميزة تكشف جدري القرود عن أي مرض آخر

ماذا يحدث عند إضافة الشبت للسلطة

علامات الكبد الدهني على اليدين.. إشارات صامتة تستحق الانتباه

بعد إعلان عمرو أديب عن تناولها.. دراسة تكشف أسرارا صادمة لفيتامينات إطالة العمر

النجم الساطع 2025.. تنفيذ رمايات بالذخيرة الحية والتدريب على الحروب الحديثة

كريمة أبو العينين تكتب: غششني وإلا!

د. عادل القليعي يكتب: الخطاب الدعوي ودلالاته المعرفية والوجدانية عند الرسول

د. ثروت إمبابي يكتب: إنشاء مجمعات صناعية زراعية متكاملة لتعزيز القيمة المضافة للمنتجات

ميس رضا تكتب: هنا القاهرة... بغداد محبة راسخة وعلاقات ممتدة

عبدالفتاح النادي يكتب: بصيرة السيسي

