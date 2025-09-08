عمرو محمود ياسين: تصريحات سلوم حداد عن الفنانين المصريين «سقطة غير مبررة»

رد الكاتب عمرو محمود ياسين، على تصريحات الفنان السوري سلوم حداد، بشأن تقليل دور الفنانين المصريين في إتقان اللغة العربية الفصحى، مؤكدًا على إنه فوجئ بتلك التصريحات التي لا تليق أن تصدر عن قامة فنية كبيرة.

وأوضح عمرو محمود ياسين، خلال اتصال هاتفي، مع الإعلامية نهال طايل ببرنامج "تفاصيل"، المذاع على قناة صدى البلد 2، قائلاً: "في البداية أحب أن أنتهز الفرصة وأسجل كل الاحترام والتقدير للفن السوري والفنانين السوريين، فنحن نقدرهم ونعتز بمشوارهم، كما أوجه التحية لكل فنان عربي من المحيط إلى الخليج، فالعلاقة بين الفنانين العرب يجب أن تقوم على التقدير والاحترام لمجهود ومشوار كل بلد بفنانيها وكتابها ومبدعيها".

وأضاف عمرو محمود ياسين، قائلاً: "لا أتصور في أي لحظة أن شخص يجعل من وطن مادة للسخرية أو الاستهزاء وكأن الأمر شيئًا عاديًا.. مصر مليئة بالأسماء الكبيرة التي أبدعت عبر التاريخ وقدمت أعمالاً عظيمة على خشبة المسرح، وفي السينما، وكذلك الدراما التلفزيونية، وهي أسماء لا تعد ولا تحصى".

وأعرب عمرو محمود ياسين عن اندهاشه من تصريحات سلوم حداد قائلاً: "ذُهلت أن أستاذاً كبيراً مقاماً وسناً يستسهل أن يستهزئ بفن وطن كامل، ويقول إن هناك اثنين أو أكثر فقط يتقنون الفصحى، وحتى إن افترضنا صحة ذلك، على الرغم من عدم صحته، فهل يليق بفنان أن ينتقد زملاءه بهذه القسوة؟ وهل نحن نستحق هذا التوصيف؟".

وأكد عمرو محمود ياسين، على أن مصر كانت وما زالت قبلة الشهرة والنجاح في العالم العربي، قائلاً: "ما حدث يثير التساؤلات حول أسباب إطلاق مثل هذه التصريحات وما الغرض منها، خصوصاً أن الناس قد تتعامل معها كموضوع للسخرية والضحك.. والغريب أنها صادرة عن فنان كبير بحجمه، ولو كانت من شخص غير معروف لما توقفنا عندها، لكن صدورها من قامة كبيرة تفرض علينا أن نسأل: لماذا قال ذلك؟".

وانهى المؤلف عمرو محمود ياسين حديثه قائلاً: "مصر علمت الدنيا كلها معنى الفن، مع كامل احترامي وتقديري لجميع الدول العربية. وسوريا تقدم فناً عظيماً ودراما مميزة، لكن هذه التصريحات كانت سقطة مؤسفة وكان لابد من الرد عليها".