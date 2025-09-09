عدلي القيعي يكشف عن رأيه في انضمام زيزو للنادي الأهلي في واحد من الناس

أكد عدلي القيعي، رئيس شركة الكرة السابق في النادي الأهلي، أن أي لاعب كبير يأتي للنادي الأهلي وروح النادي الأهلي وهو حتى الآن اندمج ولا توجد أي مشاكل حتى الآن."

وأضاف خلال حلوله ضيفًا ببرنامج "واحد من الناس" مع الإعلامي عمرو الليثي على شاشة الحياة، أنه"عندما مثل آخر الكابتن إمام عاشور كان الجميع يظن أنه سيحدث به بعض المشاكل ولكن حدث العكس، وتشعر أنه انخرط في فكرة النادي الأهلي وأصبح يبدع بشكل غير مسبوق."

وتابع أنه "ولدينا زيزو وعاشور صفقات محلية وبن شرقي وبن رمضان صفقات دولية، ولو خيرت بين بطولة أفريقيا مع النادي الأهلي وكأس العالم مع منتخب مصر، أختار منتخب مصر بدون تردد."

وأوضح عدلي القيعي أنه لا يوجد تفاوض في العلن وهذا فشل واستعراض، وأن الإدارة تعمل من أجل الجماهير، بينما الجماهير لا تدير، وأن اللاعب المتوسط المنضبط أفضل عندي من الموهوب العصبي."

