أسعار السبائك الذهبية في مصر اليوم الثلاثاء 9 سبتمبر 2025

شهدت أسعار السبائك الذهبية في مصر اليوم استقرارًا نسبيًا، مع تفاوت طفيف بين الأوزان المختلفة، ما يتيح للمستثمرين والمتعاملين خيارات متنوعة حسب ميزانيتهم وأهدافهم الاستثمارية.

أسعار السبائك الذهبية حسب الوزن (عيار 24)

ربع جرام: 1,583.86 جنيه

نصف جرام: 2,272.15 جنيه

1 جرام: 5,772.43 جنيه

2.5 جرام: 14,268.57جنيه

5 جرام: 28,387.14 جنيه

10 جرام: 56,746.29 جنيه

20 جرام: 113,508.57 جنيه

31.10 جرام (أونصة تروي): .167,474.73 جنيه

50 جرام: 283,621.43 جنيه

100 جرام: 611,200 جنيه

250 جرام: 1,409.14 جنيه

500 جرام: 1,345.13جنيه

1 كيلو (1000 جرام): 6,112,000 جنيه



ملاحظات السوق:

تُعتبر السبائك الذهبية من أكثر الوسائل الاستثمارية أمانًا، حيث تتميز بثبات قيمتها على المدى الطويل.

تختلف الأسعار بحسب الوزن، ما يتيح للمستثمر اختيار الحجم المناسب وفقًا للميزانية وطبيعة الاستثمار.