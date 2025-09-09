النصر يرفض العروض المقدمة من ناديي القادسية والاتحاد لضم نجمه

تتجه إدارة نادي النصر ، إلى رفض جميع العروض المقدمة لشراء عقد المدافع الدولي عبد الإله العمري، وعلى رأسها العروض المقدمة من ناديي القادسية والاتحاد، بسبب عدم تلبية هذه العروض للقيمة المالية التي تراها الإدارة النصراوية مناسبة، بحسب ما كشفت عنه مصادر خاصة لصحيفة الرياضية.

وبحسب المصادر ذاتها، فإن عقد العمري يمتد حتى صيف عام 2028، ولا توجد نية لدى الإدارة لبيعه إلا في حال الحصول على مقابل مالي مُجزٍ، يعكس القيمة الفنية للاعب، إلا أنها في الوقت ذاته لم تغلق باب التفاوض بشكل نهائي أمام الأندية المهتمة.

ويأتي هذا في ظل رغبة قوية من العمري بالخروج من صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الحالية، بهدف الحصول على فرصة للمشاركة بانتظام في المباريات، لضمان جاهزيته واستمرارية تواجده مع المنتخب السعودي الأول، خاصة في ظل الاستحقاقات المهمة المقبلة، وعلى رأسها التصفيات النهائية المؤهلة إلى كأس العالم 2026، والتي تبدأ في أكتوبر المقبل.

وشهدت الفترة الأخيرة غياب العمري عن المشاركة مع الفريق، حيث لم يظهر في مواجهة النصر الأولى أمام التعاون في دوري روشن، كما لم يتواجد في التدريبات الجماعية منذ عودة الفريق، مكتفياً بالحضور في العيادة الطبية بالنادي.

وكانت صحيفة الرياضية قد كشفت، في 2 سبتمبر الجاري، عن تقديم نادي الاتحاد عرضًا رسميًا للتعاقد مع العمري، حيث بدأت المفاوضات بعرض أولي بلغت قيمته 30 مليون ريال، قبل أن يتم رفعه في محاولة جادة من إدارة النادي الجداوي لاستعادة خدمات اللاعب الذي سبق أن مثّل صفوف الفريق على سبيل الإعارة في الموسم الماضي.

ورغم محاولات نادي القادسية للدخول على خط المفاوضات، إلا أن العمري أبدى رفضه لفكرة الانتقال، مفضلًا خيار العودة إلى الاتحاد، الذي قدم معه موسمًا ناجحًا، ساهم خلاله في تحقيق ثنائية الدوري السعودي للمحترفين وكأس خادم الحرمين الشريفين، بعد مشاركته في 21 مباراة مع الفريق.