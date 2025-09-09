قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
قفزة تاريخية في البورصة المصرية.. والعاصمة الإدارية تدخل على خط الطروحات الكبرى
"أسطول الصمود العالمي" يدعو لتوحيد الجهود من أجل فلسطين
رفض استئناف نجل محمد رمضان على إيداعه دار رعاية بسبب مشاجرة نيو جيزة
انتفاضة جماهيرية في وجه الاحتلال.. الملاعب الأوروبية تتحول إلى ساحة تضامن مع غزة| تفاصيل
الحكومة تتلقي آلاف الشكاوى في مجال الأمن والتعليم والاتصالات والنقل
الشكاوى الحكومية تتلقى استغاثات بشأن الإسكان والكهرباء والتموين
شوبير: يارب صبحنا وربحنا.. وبالصعود لكأس العالم فرحنا
طارق الرفاعي: تلقينا شكاوى واستغاثات في مجالات الصحة والتأمينات والمعاشات
أسعار السبائك الذهبية في مصر اليوم الثلاثاء 9 سبتمبر 2025
الحكومة تتلقى 201 ألف شكوى في جميع المجالات خلال شهر
وزير الخارجية: التوصل إلى اتفاق نووي يجب أن يراعي مصالح جميع الأطراف
التعليم تدرس صرف حافز شهري 1000 جنيه للمعلمين اعتبارا من نوفمبر المقبل
النصر يرفض العروض المقدمة من ناديي القادسية والاتحاد لضم نجمه

إسراء أشرف

تتجه إدارة نادي النصر ، إلى رفض جميع العروض المقدمة لشراء عقد المدافع الدولي عبد الإله العمري، وعلى رأسها العروض المقدمة من ناديي القادسية والاتحاد، بسبب عدم تلبية هذه العروض للقيمة المالية التي تراها الإدارة النصراوية مناسبة، بحسب ما كشفت عنه مصادر خاصة لصحيفة الرياضية.

وبحسب المصادر ذاتها، فإن عقد العمري يمتد حتى صيف عام 2028، ولا توجد نية لدى الإدارة لبيعه إلا في حال الحصول على مقابل مالي مُجزٍ، يعكس القيمة الفنية للاعب، إلا أنها في الوقت ذاته لم تغلق باب التفاوض بشكل نهائي أمام الأندية المهتمة.

ويأتي هذا في ظل رغبة قوية من العمري بالخروج من صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الحالية، بهدف الحصول على فرصة للمشاركة بانتظام في المباريات، لضمان جاهزيته واستمرارية تواجده مع المنتخب السعودي الأول، خاصة في ظل الاستحقاقات المهمة المقبلة، وعلى رأسها التصفيات النهائية المؤهلة إلى كأس العالم 2026، والتي تبدأ في أكتوبر المقبل.

وشهدت الفترة الأخيرة غياب العمري عن المشاركة مع الفريق، حيث لم يظهر في مواجهة النصر الأولى أمام التعاون في دوري روشن، كما لم يتواجد في التدريبات الجماعية منذ عودة الفريق، مكتفياً بالحضور في العيادة الطبية بالنادي.

وكانت صحيفة الرياضية قد كشفت، في 2 سبتمبر الجاري، عن تقديم نادي الاتحاد عرضًا رسميًا للتعاقد مع العمري، حيث بدأت المفاوضات بعرض أولي بلغت قيمته 30 مليون ريال، قبل أن يتم رفعه في محاولة جادة من إدارة النادي الجداوي لاستعادة خدمات اللاعب الذي سبق أن مثّل صفوف الفريق على سبيل الإعارة في الموسم الماضي.

ورغم محاولات نادي القادسية للدخول على خط المفاوضات، إلا أن العمري أبدى رفضه لفكرة الانتقال، مفضلًا خيار العودة إلى الاتحاد، الذي قدم معه موسمًا ناجحًا، ساهم خلاله في تحقيق ثنائية الدوري السعودي للمحترفين وكأس خادم الحرمين الشريفين، بعد مشاركته في 21 مباراة مع الفريق.

افتتاح توسعات مدرسة الملك فهد للغات بمنيا القمح بـ20 مليون جنيه| صور

محافظ الشرقية

قبل محاكمتها.. 5 صور لـ هدير عبد الرازق وضعتها فى مأزق

مش كل وجع العظم.. تقلصات العضلات جرس إنذار لنقص غذائي خفي

13 فائدة لتناول البليلة

عمر خورشيد وياسمين جيلاني

بعد 10 سنوات زواج .. طلاق عمر خورشيد وياسمين جيلاني

علاقة وفاء عامر بإبراهيم شيكا

وفاء عامر تكشف الحقيقة.. سر علاقتها بإبراهيم شيكا وردها على اتهامات السوشيال ميديا

رئيس الأركان يشهد القضاء على بؤرة إرهابية مسلحة في تدريب النجم الساطع

رئيس الأركان يشهد القضاء على بؤرة إرهابية مسلحة في تدريب النجم الساطع

