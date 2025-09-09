شوبير: يارب صبحنا وربحنا.. وبالصعود لكأس العالم فرحنا

كتب الإعلامي أحمد شوبير منشوراً بشأن منتخب مصر ومباراة أمام بوركينافاسو.
وكتب أحمد شوبير :"يارب صبحنا و ربحنا.. و بالصعود لكأس العالم بإذن الله تفرحنا".
تنطلق اليوم الثلاثاء 9 - 9 - 2025 عدد من المباريات أبرزها مواجهة بوركينا فاسو ضد مصر فى تصفيات أفريقيا المؤهلة للمونديال.
مواعيد مباريات تصفيات أوروبا لكأس العالم والقنوات الناقلة
أذربيجان X أوكرانيا – الساعة 7 مساء على قناة beIN Sports HD 2
أرمينيا X آيرلندا – الساعة 7 مساء على قناة beIN Sports HD 3
فرنسا X آيسلندا – الساعة 9:45 مساء على قناة beIN Sports HD 1
المجر X البرتغال – الساعة 9:45 مساء على قناة beIN Sports HD 3
قبرص X رومانيا – الساعة 9:45 مساء على قناة beIN Sports HD 5
البوسنة والهرسك X النمسا – الساعة 9:45 مساء على قناة beIN Sports HD 6
ألبانيا X لاتفيا – الساعة 9:45 مساء على قناة beIN Sports HD 7
صربيا X إنجلترا – الساعة 9:45 مساء على قناة beIN Sports HD 2
النرويج X مولدوفا – الساعة 9:45 مساء على قناة beIN Sports HD 4
مواعيد مباريات تصفيات أمريكا الجنوبية لكأس العالم
الإكوادور X الأرجنتين – الساعة 2 صباحا
بيرو X باراجواي – الساعة 2:30 صباحا
تشيلي X أوروجواي – الساعة 2:30 صباحا
فنزويلا X كولومبيا – الساعة 2:30 صباحا
بوليفيا X البرازيل – الساعة 2:30 صباحا
مواعيد مباريات تصفيات أفريقيا لكأس العالم والقنوات الناقلة
ناميبيا X ساو تومي وبرينسيب – الساعة 4 عصرا
زيمبابوي X رواندا – الساعة 4 عصرا
سيراليون X إثيوبيا – الساعة 4 عصرا
تنزانيا X النيجر – الساعة 4 عصرا
كينيا X سيشل – الساعة 4 عصرا
جنوب أفريقيا X نيجيريا – الساعة 7 مساء
بوركينا فاسو X مصر – الساعة 7 مساء على قناة on sport
الرأس الأخضر X الكاميرون – الساعة 7 مساء
توجو X السودان – الساعة 7 مساء
الكونجو الديمقراطية X السنغال – الساعة 7 مساء
بنين X ليسوتو – الساعة 10 مساء
الجابون X كوت ديفوار – الساعة 10 مساء
جامبيا X بوروندي – الساعة 10 مساء
موريتانيا X جنوب السودان – الساعة 10 مساء
أنجولا X موريشيوس – الساعة 10 مساء