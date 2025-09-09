شوبير: يارب صبحنا وربحنا.. وبالصعود لكأس العالم فرحنا

كتب الإعلامي أحمد شوبير منشوراً بشأن منتخب مصر ومباراة أمام بوركينافاسو.

وكتب أحمد شوبير :"يارب صبحنا و ربحنا.. و بالصعود لكأس العالم بإذن الله تفرحنا".

تنطلق اليوم الثلاثاء 9 - 9 - 2025 عدد من المباريات أبرزها مواجهة بوركينا فاسو ضد مصر فى تصفيات أفريقيا المؤهلة للمونديال.

مواعيد مباريات تصفيات أوروبا لكأس العالم والقنوات الناقلة

أذربيجان X أوكرانيا – الساعة 7 مساء على قناة beIN Sports HD 2

أرمينيا X آيرلندا – الساعة 7 مساء على قناة beIN Sports HD 3

فرنسا X آيسلندا – الساعة 9:45 مساء على قناة beIN Sports HD 1

المجر X البرتغال – الساعة 9:45 مساء على قناة beIN Sports HD 3

قبرص X رومانيا – الساعة 9:45 مساء على قناة beIN Sports HD 5

البوسنة والهرسك X النمسا – الساعة 9:45 مساء على قناة beIN Sports HD 6

ألبانيا X لاتفيا – الساعة 9:45 مساء على قناة beIN Sports HD 7

صربيا X إنجلترا – الساعة 9:45 مساء على قناة beIN Sports HD 2

النرويج X مولدوفا – الساعة 9:45 مساء على قناة beIN Sports HD 4

مواعيد مباريات تصفيات أمريكا الجنوبية لكأس العالم

الإكوادور X الأرجنتين – الساعة 2 صباحا

بيرو X باراجواي – الساعة 2:30 صباحا

تشيلي X أوروجواي – الساعة 2:30 صباحا

فنزويلا X كولومبيا – الساعة 2:30 صباحا

بوليفيا X البرازيل – الساعة 2:30 صباحا

مواعيد مباريات تصفيات أفريقيا لكأس العالم والقنوات الناقلة

ناميبيا X ساو تومي وبرينسيب – الساعة 4 عصرا

زيمبابوي X رواندا – الساعة 4 عصرا

سيراليون X إثيوبيا – الساعة 4 عصرا

تنزانيا X النيجر – الساعة 4 عصرا

كينيا X سيشل – الساعة 4 عصرا

جنوب أفريقيا X نيجيريا – الساعة 7 مساء

بوركينا فاسو X مصر – الساعة 7 مساء على قناة on sport

الرأس الأخضر X الكاميرون – الساعة 7 مساء

توجو X السودان – الساعة 7 مساء

الكونجو الديمقراطية X السنغال – الساعة 7 مساء

بنين X ليسوتو – الساعة 10 مساء

الجابون X كوت ديفوار – الساعة 10 مساء

جامبيا X بوروندي – الساعة 10 مساء

موريتانيا X جنوب السودان – الساعة 10 مساء

أنجولا X موريشيوس – الساعة 10 مساء