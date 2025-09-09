قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
"إسرائيل هيوم" تكشف أسماء قادة حماس الذين استُهدفوا في اجتماع الدوحة
رئيس الوزراء: تسريع إجراءات تفعيل الربط الإلكتروني بين التأمينات والمرور
قطر: لن نتهاون مع السلوك الإسرائيلي المتهور والعبث المستمر بأمن الإقليم
حماقة إسرائيلية شاذة| أستاذ قانون دولي: الاحتلال دولة جامحة جانحة خارج أي قانون
بعد هجمات إسرائيلي.. قطر: لا تهاون مع أي عمل يستهدف أمن وسيادة البلاد
وسائل إعلام قطرية: نجاة وفد الفصائل الفلسطينية من محاولة اغتيال في الدوحة
إعلام إسرائيلي: ترامب أعطى الضوء الأخضر لإسرائيل للهجوم على قيادة حماس في قطر
السفارة الأمريكية في الدوحة تأمر مواطنيها بالبقاء في المنازل وعدم التحرك
إعلام إسرائيلي: استهداف القيادي في حركة حماس خالد مشعل في العاصمة القطرية الدوحة
نائب الرئيس الفلسطيني حسين الشيخ يدين بشدّة الاعتداء الإسرائيلي الذي استهدف دولة قطر
إعلام إسرائيلي نقلا عن مسئول كبير: هاجمنا قيادات حماس في قطر خليل الحية وزاهر جبارين
أول رد من الخارجية القطرية على المحاولة الاسرائيلية لاغتيال قادة حماس بالدوحة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

العملات الرقمية تنتعش مع ترقب خفض الفائدة الأمريكية.. وبيتكوين تقترب من 113 ألف دولار

العملات الرقمية
العملات الرقمية
أ ش أ

 سجلت العملات الرقمية مكاسب جماعية خلال تداولات اليوم /الثلاثاء/، وفي مقدمتها عملة "بيتكوين"، التي تقترب من حاجز 113 ألف دولار، مدعومة بتزايد الرهانات على اتجاه مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي نحو خفض أسعار الفائدة في اجتماعه المرتقب منتصف سبتمبر.


وذكرت بيانات منصة "كوين ماركت كاب" أن بيتكوين، أكبر عملة مشفرة من حيث القيمة السوقية، سجلت ارتفاعا بنسبة 0.97% لتتداول عند مستويات 112,937.93 دولار، مستعيدة بذلك جزءا من خسائرها الأخيرة، كما صعدت عملة إيثريوم بنسبة 0.4% إلى 4,361.32 دولار، وارتفع XRP بنسبة 3.16% إلى 3.01 دولار.


وسجلت بعض العملات الآخرى مثل سولانا وكاردانو ودوجكوين مكاسب تراوحت بين 2% و4%، بينما ارتفعت عملة $TRUMP بنسبة 1.7%، ورغم هذا التحسن النسبي، لا تزال الأسواق متأثرة سلبا بتصاعد الشكوك حول العوائد طويلة الأجل لاستراتيجية الشركات الكبرى التي تواصل شراء البيتكوين.


وشهدت أسهم شركات مثل Strategy (المعروفة سابقا بـMicroStrategy) وMetaplanet Inc تراجعا ملحوظا خلال الجلسات الأخيرة، في ظل تشكيك بعض المحللين في استدامة هذا النموذج الاستثماري، الذي يعتمد بشكل كامل على ارتفاع سعر بيتكوين.


ويرى محللون أن هذا النموذج يجعل أسهم تلك الشركات أكثر عرضة للتقلبات الحادة في سوق العملات المشفرة، ويقلل من جاذبيتها بالنسبة للمستثمرين الذين يبحثون عن عوائد أكثر استقرارا.


وتنتظر الأسواق باهتمام نتائج اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي المقرر عقده يومي 16 و17 سبتمبر، وسط ترجيحات قوية بأن يشهد خفضا لأسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، مع احتمالية ضعيفة لخفض أكبر بمقدار 50 نقطة أساس، حسب أداة "فيدووتش".
وتبلغ احتمالات خفض الفائدة 90.1%، وفقا لآخر بيانات، مدفوعة بإشارات تباطؤ في سوق العمل الأمريكي.


وتترقب الأسواق صدور بيانات التضخم الأمريكية لشهر أغسطس هذا الأسبوع، والتي من المتوقع أن تسهم في رسم ملامح السياسة النقدية للفترة المقبلة، في ظل مخاوف من تصاعد ضغوط الأسعار بفعل السياسات التجارية.

العملات الرقمية بيتكوين الاحتياطي الفيدرالي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

القطط

طبيبة تفجر مفاجأة عن حقيقة شعر القطط التي تسبب العقم

تنسيق الجامعات

مكتب التنسيق يعلن نتائج المرحلة الثالثة لتنسيق طلاب الثانوية العامة عبر هذا الرابط

ننشر تفاصيل أول دعويىن أمام المحكمة الدستورية لوقف تنفيذ تعديل قانون الإيجار القديم

ننشر تفاصيل أول دعويىن أمام المحكمة الدستورية لوقف تنفيذ تعديل قانون الإيجار القديم

وزير التربية والتعليم

الطلاب هيدخلوا على مراحل| قرار عاجل بشأن العام الدراسي الجديد في المدارس

محمد رمضان

رفض استئناف نجل محمد رمضان على إيداعه دار رعاية بسبب مشاجرة نيو جيزة

أسعار الدواجن والبيض

بورصة الدواجن.. تحرك أسعار الفراخ والبانيه اليوم الثلاثاء

وزير التربية والتعليم

قرار عاجل من وزير التعليم بشأن "أعمال السنة" في العام الدراسي الجديد

وزير التربية والتعليم

التعليم تدرس صرف حافز شهري 1000 جنيه للمعلمين اعتبارا من نوفمبر المقبل

ترشيحاتنا

سفير مصر لدى تونس: تعزيز التعاون بين البلدين أولوية في ظل الظروف الإقليمية والدولية

سفير مصر لدى تونس: تعزيز التعاون بين البلدين أولوية في ظل الظروف الإقليمية والدولية

شعار جديد للفضائية المصرية

عميدة الفضائيات العربية.. شعار جديد للفضائية المصرية

وفد من جامعة الأزهر يزور هيئة قضايا الدولة.. لهذا السبب

وفد من جامعة الأزهر يزور هيئة قضايا الدولة.. لهذا السبب

بالصور

طريقة عمل صينية الجمبري الإسكندرانى

طريقة عمل صينية الجمبري الاسكندرانى.
طريقة عمل صينية الجمبري الاسكندرانى.
طريقة عمل صينية الجمبري الاسكندرانى.

تسلا تتفوق على نيسان في مبيعات السيارات الكهربائية

تسلا
تسلا
تسلا

نشرة المرأة والمنوعات: وجع النساء الصامت… ماذا علمتنا تجربة رنا رئيس مع الإجهاض؟.. 5 صور لـ هدير عبد الرازق وضعتها فى مأزق

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

بالهنا والشفا.. طريقة عمل الناجتس للأطفال

طريقة عمل الناجتس
طريقة عمل الناجتس
طريقة عمل الناجتس

فيديو

عمر خورشيد وياسمين جيلاني

بعد 10 سنوات زواج .. طلاق عمر خورشيد وياسمين جيلاني

علاقة وفاء عامر بإبراهيم شيكا

وفاء عامر تكشف الحقيقة.. سر علاقتها بإبراهيم شيكا وردها على اتهامات السوشيال ميديا

رئيس الأركان يشهد القضاء على بؤرة إرهابية مسلحة في تدريب النجم الساطع

رئيس الأركان يشهد القضاء على بؤرة إرهابية مسلحة في تدريب النجم الساطع

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: من هدم الأوطان إلى أوهام الدولة.. المأزق المستحيل للجماعات المتطرفة

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب.. الملك الغامض

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: غششني وإلا!

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: الخطاب الدعوي ودلالاته المعرفية والوجدانية عند الرسول

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: إنشاء مجمعات صناعية زراعية متكاملة لتعزيز القيمة المضافة للمنتجات

المزيد