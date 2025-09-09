العملات الرقمية تنتعش مع ترقب خفض الفائدة الأمريكية.. وبيتكوين تقترب من 113 ألف دولار

سجلت العملات الرقمية مكاسب جماعية خلال تداولات اليوم /الثلاثاء/، وفي مقدمتها عملة "بيتكوين"، التي تقترب من حاجز 113 ألف دولار، مدعومة بتزايد الرهانات على اتجاه مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي نحو خفض أسعار الفائدة في اجتماعه المرتقب منتصف سبتمبر.



وذكرت بيانات منصة "كوين ماركت كاب" أن بيتكوين، أكبر عملة مشفرة من حيث القيمة السوقية، سجلت ارتفاعا بنسبة 0.97% لتتداول عند مستويات 112,937.93 دولار، مستعيدة بذلك جزءا من خسائرها الأخيرة، كما صعدت عملة إيثريوم بنسبة 0.4% إلى 4,361.32 دولار، وارتفع XRP بنسبة 3.16% إلى 3.01 دولار.



وسجلت بعض العملات الآخرى مثل سولانا وكاردانو ودوجكوين مكاسب تراوحت بين 2% و4%، بينما ارتفعت عملة $TRUMP بنسبة 1.7%، ورغم هذا التحسن النسبي، لا تزال الأسواق متأثرة سلبا بتصاعد الشكوك حول العوائد طويلة الأجل لاستراتيجية الشركات الكبرى التي تواصل شراء البيتكوين.



وشهدت أسهم شركات مثل Strategy (المعروفة سابقا بـMicroStrategy) وMetaplanet Inc تراجعا ملحوظا خلال الجلسات الأخيرة، في ظل تشكيك بعض المحللين في استدامة هذا النموذج الاستثماري، الذي يعتمد بشكل كامل على ارتفاع سعر بيتكوين.



ويرى محللون أن هذا النموذج يجعل أسهم تلك الشركات أكثر عرضة للتقلبات الحادة في سوق العملات المشفرة، ويقلل من جاذبيتها بالنسبة للمستثمرين الذين يبحثون عن عوائد أكثر استقرارا.



وتنتظر الأسواق باهتمام نتائج اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي المقرر عقده يومي 16 و17 سبتمبر، وسط ترجيحات قوية بأن يشهد خفضا لأسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، مع احتمالية ضعيفة لخفض أكبر بمقدار 50 نقطة أساس، حسب أداة "فيدووتش".

وتبلغ احتمالات خفض الفائدة 90.1%، وفقا لآخر بيانات، مدفوعة بإشارات تباطؤ في سوق العمل الأمريكي.



وتترقب الأسواق صدور بيانات التضخم الأمريكية لشهر أغسطس هذا الأسبوع، والتي من المتوقع أن تسهم في رسم ملامح السياسة النقدية للفترة المقبلة، في ظل مخاوف من تصاعد ضغوط الأسعار بفعل السياسات التجارية.