رئيس جهاز التنسيق الحضاري يوضح آليات تطوير الحدائق التراثية

قال محمد أبو سعدة، رئيس جهاز التنسيق الحضاري، إن الدولة تمكنت من استعادة القيمة الجمالية لحديقة الأزبكية والمحافظة على الأشجار النادرة بها، متابعا: “الدولة تستهدف الحفاظ على الحدائق التراثية لكونها أحد المقومات السياحية المهمة في مصر”.

وأضاف أبو سعدة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع على القناة الأولى، أن القناطر الخيرية تضم مجموعة من الحدائق النادرة والأورمان وحديقة الأسماك وغيرها، متابعا: “تلك الحدائق تستحق أن تكون مزارا سياحيا عالميا”.

واستطرد: “تم وضع خطة كاملة للحفاظ على تلك الحدائق”، مشيرا إلى أن توثيق الأشجار النادرة مهم للغاية في الحفاظ على تلك الأشجار وتطويرها.

ولفت إلى أن الأشجار النادرة والتعرف عليها سيساهم كثيرا في جذب السياحة، متابعا: “نستهدف إعادة إحياء المقومات المتواجدة في المناطق التراثية”.