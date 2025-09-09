أستاذ علوم سياسية: تصريحات نتنياهو تنذر بتصعيد خطير.. ومصر تواجه تحديات

طالب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، سكان غزة بمغادرتها، مؤكدا أن ما قام به الجيش الإسرائيلي حتى الآن في مدينة غزة ليس سوى مقدمة للعملية الرئيسية المكثفة.

وفي هذا الصدد، يقول الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، إن تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تنذر بتصعيد خطير، إذ يبدو أنه يحاول تصدير أزماته الداخلية إلى دول الجوار، وفي مقدمتها مصر.

وأضاف فهمي، في تصريحات لـ "صدى البلد"، أن هناك تنسيقا أو تواطؤا بين الولايات المتحدة وإسرائيل فيما يجري في غزة، ما يعقد فرص التهدئة.

وتابع: “يظل الحل الأنسب هو وقف فوري لإطلاق النار والعودة إلى مسار المفاوضات كخيار وحيد لتجنب المزيد من التصعيد وسفك الدماء”.

واستطرد: "تواجه مصر تحديات كبيرة في جهودها لإعادة إعمار غزة، حيث تعمل على تدريب قوات الشرطة الفلسطينية بهدف دعم وتمكين السلطة الفلسطينية على الأرض، كما يعد موقف الدول العربية باعتزاز، لدعمها الجاد والمشرف لمسار حل الدولتين كسبيل لتحقيق السلام العادل والدائم".

جدير بالذكر أنه في ظل هذه التطورات، تبدو الحاجة ملحة إلى تحرك دولي عاجل يضع حدا للتصعيد، ويفتح الباب أمام تسوية سياسية عادلة تعيد الحقوق لأصحابها.

ومع استمرار مصر في تحمل مسئولياتها تجاه القضية الفلسطينية، يظل الأمل معقودا على استثمار المواقف العربية الداعمة لحل الدولتين، كمدخل واقعي لإنهاء الصراع وتحقيق السلام في المنطقة.