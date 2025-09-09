أونروا: قصف الأبراج السكنية في غزة يؤدي إلى نزوح عشرات العائلات

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل، بأن وكالة "أونروا" أعلنت أن القصف الجوي الذي استهدف الأبراج السكنية في قطاع غزة أسفر عن نزوح عشرات العائلات من منازلها.

وأوضح المتحدث باسم الوكالة أن القصف ألحق أضراراً كبيرة بالبنية التحتية للأبراج السكنية، ما دفع العديد من الأسر إلى مغادرة منازلها بحثاً عن مأوى آمن.

في السياق ذاته، أكدت "أونروا" أنها تعمل على تقديم مساعدات إنسانية عاجلة للمتضررين من القصف، بما في ذلك توفير المواد الغذائية والطبية اللازمة للتخفيف من معاناتهم.

وتواصل الأوضاع في غزة التأزم، وسط تصاعد الأعمال العسكرية في المنطقة.