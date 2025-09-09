قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أزمة في منتخب مصر قبل مواجهة بوركينا فاسو بسبب لاعب.. شوبير يكشف
بعد 10 سنوات زواج .. طلاق عمر خورشيد وياسمين جيلاني
تفاصيل جديدة.. محافظ الأقصر يزور مصابي حادث انقلاب أتوبيس ويشيد بسرعة الاستجابة الطبية
وفاء عامر تكشف الحقيقة.. سر علاقتها بإبراهيم شيكا وردها على اتهامات السوشيال ميديا
محمد صلاح يتصدر قائمة أفضل مساهمي الدوري الإنجليزي بالأهداف والتمريرات منذ 2017
تحرك رسمي لتسهيل دخول سيارات ذوي الهمم| .. هل اقترب الحل؟
الوزراء: 20 مليار طن احتياطي من الرمال البيضاء في مصر
الرئيس السيسي يوجه بدراسة التماس القومي لحقوق الإنسان بشأن العفو الرئاسي
بينهم علاء عبد الفتاح.. الرئيس السيسي يوجه بدراسة التماس "القومي لحقوق الإنسان" بإصدار عفو رئاسي عن عدد من المحكوم عليهم
المنتخب الوطني في اختبار حاسم أمام بوركينا فاسو وسط غيابات مؤثرة| تفاصيل
تيسيرا على الطلاب| الآن مناهج صفوف مرحلة الثانوية العامة على موقع التعليم
سيف الدين الجزيري يتمسك بالبقاء في الزمالك ويطلب حسم موقفه بعد أزمته مع فيريرا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أونروا: قصف الأبراج السكنية في غزة يؤدي إلى نزوح عشرات العائلات

أرشيفية
أرشيفية
منار عبد العظيم

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل، بأن وكالة "أونروا" أعلنت أن القصف الجوي الذي استهدف الأبراج السكنية في قطاع غزة أسفر عن نزوح عشرات العائلات من منازلها.

وأوضح المتحدث باسم الوكالة أن القصف ألحق أضراراً كبيرة بالبنية التحتية للأبراج السكنية، ما دفع العديد من الأسر إلى مغادرة منازلها بحثاً عن مأوى آمن.

في السياق ذاته، أكدت "أونروا" أنها تعمل على تقديم مساعدات إنسانية عاجلة للمتضررين من القصف، بما في ذلك توفير المواد الغذائية والطبية اللازمة للتخفيف من معاناتهم.

وتواصل الأوضاع في غزة التأزم، وسط تصاعد الأعمال العسكرية في المنطقة.

غزة قطاع غزة الاحتلال الإسرائيلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تنسيق الجامعات 2025

رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة الثانوية العامة 2025.. استعلم برقم جلوسك

تنسيق المرحلة الثالثة 2025

62.1 % للآداب و60.3 % للحقوق.. اطلع على مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة

الطماطم

أسباب ارتفاع أسعار الطماطم بالأسواق.. وهذا موعد انخفاضها

أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 9-9-2025

سعر جرام الذهب عيار 21

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 9 سبتمبر 2025

جوميز

البرتغالي جوزيه جوميز مدربا لفريق الأهلي بشرط وحيد.. ما هو؟

القطط

طبيبة تفجر مفاجأة عن حقيقة شعر القطط التي تسبب العقم

عمرو أديب

عمرو أديب يوجه نصيحة لجماهير الزمالك بشأن أرض 6 أكتوبر

ترشيحاتنا

نونو سانتو

أول إقالة في الدوري الإنجليزي.. مالك نوتنجهام فورست يطرد نونو سانتو

منتخب مصر

مهيب عبد الهادي: يا رب النصر والصعود لكأس العالم

منتخب مصر

الحسم النهاردة.. فتحي سند يدعم الفراعنة قبل مواجهة بوركينا فاسو

بالصور

دقائق معدودة.. اختراع جديد يقلص مدة شحن السيارات الكهربائية

بطارية السيارة الكهربائية
بطارية السيارة الكهربائية
بطارية السيارة الكهربائية

يارا السكرى تخطف الأنظار بجمالها فى أحدث ظهور لها

يارا السكرى
يارا السكرى
يارا السكرى

رئيس الأركان يشهد القضاء على بؤرة إرهابية مسلحة في تدريب النجم الساطع

رئيس الأركان يشهد القضاء على بؤرة إرهابية مسلحة في تدريب النجم الساطع
رئيس الأركان يشهد القضاء على بؤرة إرهابية مسلحة في تدريب النجم الساطع
رئيس الأركان يشهد القضاء على بؤرة إرهابية مسلحة في تدريب النجم الساطع

بعد تعرضها للإجهاض.. أبرز 10 صور لـ رنا رئيس

رنا رئيس
رنا رئيس
رنا رئيس

فيديو

عمر خورشيد وياسمين جيلاني

بعد 10 سنوات زواج .. طلاق عمر خورشيد وياسمين جيلاني

علاقة وفاء عامر بإبراهيم شيكا

وفاء عامر تكشف الحقيقة.. سر علاقتها بإبراهيم شيكا وردها على اتهامات السوشيال ميديا

رئيس الأركان يشهد القضاء على بؤرة إرهابية مسلحة في تدريب النجم الساطع

رئيس الأركان يشهد القضاء على بؤرة إرهابية مسلحة في تدريب النجم الساطع

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: من هدم الأوطان إلى أوهام الدولة.. المأزق المستحيل للجماعات المتطرفة

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب.. الملك الغامض

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: غششني وإلا!

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: الخطاب الدعوي ودلالاته المعرفية والوجدانية عند الرسول

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: إنشاء مجمعات صناعية زراعية متكاملة لتعزيز القيمة المضافة للمنتجات

المزيد