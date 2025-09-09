تجارية القليوبية: معارض أهلا مدارس تهدف لتخفيف العبء عن كاهل الأسرة

افتتح المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، يرافقه الدكتور محمد عطية الفيومي رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقليوبية وأمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، معرض" أهلا مدارس"، بميدان المؤسسة بحي غرب شبرا الخيمة، بتخفيضات تصل من 25٪ إلى 30٪.

تأتي هذه المعارض، في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بإقامة العديد من المعارض المختلفة لمحاربة الغلاء وتوفير السلع للمواطنين ومستلزمات المدارس بأسعار مخفضة، لتخفيف العبء عن كاهل الأسرة المصرية، وتنفيذاً لتكليفات رئيس مجلس الوزراء، والمتابعة المستمرة لتحقيق أكبر استفادة ممكنة للمواطنين.



والتقى المحافظ بعدد من المواطنين خلال جولته في المعرض، وذلك للاطمئنان منهم على مدى ملائمة أسعار المعروضات والاستماع لمقترحاتهم.



وأوضح محافظ القليوبية، أن المعرض يشارك فيه عدد من أصحاب المصانع والمحال التجارية والمكتبات الكبرى، حيث تضم أقسامه كافة احتياجات الطلبة من مستلزمات مدرسية وملابس وشنط وأحذية بأسعار مخفضة تتراوح ما بين 25 الى 30% على كافة المستلزمات المدرسية، مشيرا إلى أن المعرض يضم مجموعة كبيرة ومتنوعة من المستلزمات المدرسية، تشمل الأزياء المدرسية، والحقائب، والأدوات المكتبية، والأحذية، والملابس، وكل ما يحتاجه الطلاب بأسعار مناسبة وجودة عالية.



وأكد الدكتور محمد عطية الفيومي رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقليوبية، أن الغرفة لا تمارس التجارة بل تقيم معارض مؤقتة وتتدخل بشكل استثنائي لمساعدة المواطنين، تنفيذا لرؤية القيادة السياسية بالوقوف بجانب المواطنين.



وتابع أن المعارض ستبيع للجمهور كل ما يتعلق بالأدوات المدرسية التي يحتاجها الطالب في رحلته المدرسية طوال العام، بالإضافة لبيع الملابس الجاهزة أيضا لسد احتياجات الطلبة ورفع المعاناة عن كاهل أولياء الأمور.