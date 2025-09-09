قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار تهمك| أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس اليوم
الرئيس السيسي يهنئ رئيس جمهورية طاجيكستان بذكرى يوم الاستقلال
وزير الصحة يبحث مع ممثلي القطاع الخاص ضوابط علاج الطوارئ وتقليص معدلات الولادات القيصرية
وزير التعليم: سنطبق لائحة الانضباط بحزم في جميع المدارس خلال العام الجديد
مصر توجه خطاباً لمجلس الأمن إزاء التطورات في حوض النيل الشرقي
وزير التعليم: نستهدف القضاء على ضعف القراءة والكتابة لدى الطلاب بحلول 2027
للحاصلين على شهادات جامعية.. الداخلية: مد فترة التقديم لكلية الشرطة حتى 30 سبتمبر
توفير كتب التقييمات لأول مرة|بشرى سارة من التعليم قبل العام الدراسي الجديد
تراجع نسبى للدولار أمام الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 9 ديسمبر 2025
طرق دفع فاتورة المياه بالموبايل 2025
وزير التعليم: تسليم الكتب المدرسية للطلاب من أول يوم في العام الدراسي الجديد
اقتصاد

تجارية القليوبية: معارض أهلا مدارس تهدف لتخفيف العبء عن كاهل الأسرة

محافظ القليوبية
محافظ القليوبية
ولاء عبد الكريم

افتتح المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، يرافقه الدكتور محمد عطية الفيومي رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقليوبية وأمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، معرض" أهلا مدارس"، بميدان المؤسسة بحي غرب شبرا الخيمة، بتخفيضات تصل من 25٪ إلى 30٪.

تأتي هذه المعارض، في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بإقامة العديد من المعارض المختلفة لمحاربة الغلاء وتوفير السلع للمواطنين ومستلزمات المدارس بأسعار مخفضة، لتخفيف العبء عن كاهل الأسرة المصرية، وتنفيذاً لتكليفات رئيس مجلس الوزراء، والمتابعة المستمرة لتحقيق أكبر استفادة ممكنة للمواطنين.


والتقى المحافظ بعدد من المواطنين خلال جولته في المعرض، وذلك للاطمئنان منهم على مدى ملائمة أسعار المعروضات والاستماع لمقترحاتهم.


وأوضح محافظ القليوبية، أن المعرض يشارك فيه عدد من أصحاب المصانع والمحال التجارية والمكتبات الكبرى، حيث تضم أقسامه كافة احتياجات الطلبة من مستلزمات مدرسية وملابس وشنط وأحذية بأسعار مخفضة تتراوح ما بين 25 الى 30% على كافة المستلزمات المدرسية، مشيرا إلى أن المعرض يضم مجموعة كبيرة ومتنوعة من المستلزمات المدرسية، تشمل الأزياء المدرسية، والحقائب، والأدوات المكتبية، والأحذية، والملابس، وكل ما يحتاجه الطلاب بأسعار مناسبة وجودة عالية.


وأكد الدكتور محمد عطية الفيومي رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقليوبية، أن الغرفة لا تمارس التجارة بل تقيم معارض مؤقتة وتتدخل بشكل استثنائي لمساعدة المواطنين، تنفيذا لرؤية القيادة السياسية بالوقوف بجانب المواطنين.


وتابع أن المعارض ستبيع للجمهور كل ما يتعلق بالأدوات المدرسية التي يحتاجها الطالب في رحلته المدرسية طوال العام، بالإضافة لبيع الملابس الجاهزة أيضا لسد احتياجات الطلبة ورفع المعاناة عن كاهل أولياء الأمور.

تنسيق المرحلة الثالثة 2025

62.1 % للآداب و60.3 % للحقوق.. اطلع على مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة

تنسيق الجامعات

مكتب التنسيق يعلن نتائج المرحلة الثالثة لتنسيق طلاب الثانوية العامة عبر هذا الرابط

القطط

طبيبة تفجر مفاجأة عن حقيقة شعر القطط التي تسبب العقم

ننشر تفاصيل أول دعويىن أمام المحكمة الدستورية لوقف تنفيذ تعديل قانون الإيجار القديم

وزير التربية والتعليم

الطلاب هيدخلوا على مراحل| قرار عاجل بشأن العام الدراسي الجديد في المدارس

سعر جرام الذهب عيار 21

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 9 سبتمبر 2025

أسعار الدواجن والبيض

بورصة الدواجن.. تحرك أسعار الفراخ والبانيه اليوم الثلاثاء

محمد رمضان

رفض استئناف نجل محمد رمضان على إيداعه دار رعاية بسبب مشاجرة نيو جيزة

عسر الهضم

عشبة مهملة تعالج مشاكل الهضم ونزلات البرد

عمرو اديب

تطيل العمر.. سلاح عمرو أديب لمحاربة الشيخوخة

الكزبرة

كنز الوقاية من الأمراض بسعر رخيص .. اكتشف فوائد الكزبرة

فترة المراهقة بلا صراعات.. كيف تصاحبين ابنتك في المراهقة؟ 10 أسرار

توب كب.. كاورلين عزمى تخطف الأنظار بإطلالة ملفتة

افتتاح المدرسة المصرية اليابانية بمنيا القمح بتكلفة 18 مليون جنيه

سر البيكربوناتو في تدميس الفول.. لماذا تستخدم؟ ومتى تصبح خطرًا؟

عمر خورشيد وياسمين جيلاني

بعد 10 سنوات زواج .. طلاق عمر خورشيد وياسمين جيلاني

علاقة وفاء عامر بإبراهيم شيكا

وفاء عامر تكشف الحقيقة.. سر علاقتها بإبراهيم شيكا وردها على اتهامات السوشيال ميديا

رئيس الأركان يشهد القضاء على بؤرة إرهابية مسلحة في تدريب النجم الساطع

رئيس الأركان يشهد القضاء على بؤرة إرهابية مسلحة في تدريب النجم الساطع

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: من هدم الأوطان إلى أوهام الدولة.. المأزق المستحيل للجماعات المتطرفة

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب.. الملك الغامض

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: غششني وإلا!

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: الخطاب الدعوي ودلالاته المعرفية والوجدانية عند الرسول

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: إنشاء مجمعات صناعية زراعية متكاملة لتعزيز القيمة المضافة للمنتجات

