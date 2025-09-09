قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الصحة: إعداد خريجين مؤهلين بمهارات عالية تلبي متطلبات سوق العمل
إسبانيا تعاقب الاحتلال .. ممنوع دخول بن جفير وسموتريش
الرئيس السيسي يصدر قانونا بالترخيص لاستغلال خام الذهب والمعادن المصاحبة له في منطقة قطاع السكري
أخبار تهمك| أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس اليوم
الرئيس السيسي يهنئ رئيس جمهورية طاجيكستان بذكرى يوم الاستقلال
وزير الصحة يبحث مع ممثلي القطاع الخاص ضوابط علاج الطوارئ وتقليص معدلات الولادات القيصرية
وزير التعليم: سنطبق لائحة الانضباط بحزم في جميع المدارس خلال العام الجديد
مصر توجه خطاباً لمجلس الأمن إزاء التطورات في حوض النيل الشرقي
مصر توجه خطاباً لمجلس الأمن إزاء التطورات في حوض النيل الشرقي
وزير التعليم: نستهدف القضاء على ضعف القراءة والكتابة لدى الطلاب بحلول 2027
للحاصلين على شهادات جامعية.. الداخلية: مد فترة التقديم لكلية الشرطة حتى 30 سبتمبر
توفير كتب التقييمات لأول مرة|بشرى سارة من التعليم قبل العام الدراسي الجديد
ناقد رياضي: مباراة منتخب مصر أمام بوركينا فاسو صعبة

أكد الناقد الرياضي وائل سامي، أن مباراة المنتخب المصري أمام بوركينا فاسو في تصفيات كأس العالم، التي ستقام اليوم في تمام الساعة 7 مساء، ستكون مهمة للغاية، وحاسمة وفاصلة لوصول المنتخب لكأس العالم.

وأضاف الناقد الرياضي، خلال حواره ببرنامج صباح البلد، المذاع عبر قناة صدى البلد، تقديم الإعلامي أحمد دياب، وعبيدة أمير، أن المباراة ستكون قوية، والكابتن حسام حسن مدرب المنتخب يعلم صعوبة المباراة، وأن جميع اللاعبين مستعدة للمباراة.


ولفت إلى أن منتخب بوركينا فاسو، قوي  ويقدم مباريات قوية، في التصفيات، فجميع لاعبي المنتخب عليهم التركيز في المباراة، وأن لاعبي منتخب بوركينا فاسو يملكون سرعات كبيرة، وفيوجود الجماهير يقدمون كرة مميزة.

 وأكد أن خط الدفاع به لاعب قوي، ويلعب في الدوري ألمانيا، ولديه لاعب في الجانب الأيمن وكان يلعب في الدوري الفرنسي، والآن في الدوري الألماني، ولديه لاعب يلعب في الدوري الإنجليزي.
 

يدخل المنتخب الوطني مواجهة مصيرية أمام بوركينا فاسو مساء اليوم، الثلاثاء، على ملعب «4 أغسطس» بالعاصمة واجادوجو، في إطار منافسات الجولة الثامنة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026، وسط أجواء جماهيرية ساخنة ودرجة حرارة مرتفعة، وهو ما يزيد من صعوبة مهمة الفراعنة في موقعة قد تكون حاسمة لمسار التأهل.

التشكيل المتوقع لمنتخب مصر
استقر حسام حسن، المدير الفني للفراعنة، على التشكيل الأقرب لخوض اللقاء، مع احتمالية طفيفة لإجراء تعديل تكتيكي على الخطة.

وجاء التشكيل المتوقع كالآتي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: رامي ربيعة – خالد صبحي – أحمد رمضان بيكهام.

خط الوسط: محمد هاني – نبيل عماد دونجا (مهند لاشين) – أحمد سيد زيزو – محمد حمدي.

خط الهجوم: محمد صلاح – عمر مرموش – مصطفى محمد.

وفي حال اعتماد حسام حسن على طريقة 3-5-2 قد يضطر للتخلي عن مهاجم صريح والدفع بلاعب إضافي في الوسط، من أجل فرض سيطرة أكبر على منطقة المناورات وتقليل خطورة هجمات أصحاب الأرض.

