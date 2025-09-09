ناقد رياضي: مباراة منتخب مصر أمام بوركينا فاسو صعبة

أكد الناقد الرياضي وائل سامي، أن مباراة المنتخب المصري أمام بوركينا فاسو في تصفيات كأس العالم، التي ستقام اليوم في تمام الساعة 7 مساء، ستكون مهمة للغاية، وحاسمة وفاصلة لوصول المنتخب لكأس العالم.

وأضاف الناقد الرياضي، خلال حواره ببرنامج صباح البلد، المذاع عبر قناة صدى البلد، تقديم الإعلامي أحمد دياب، وعبيدة أمير، أن المباراة ستكون قوية، والكابتن حسام حسن مدرب المنتخب يعلم صعوبة المباراة، وأن جميع اللاعبين مستعدة للمباراة.



ولفت إلى أن منتخب بوركينا فاسو، قوي ويقدم مباريات قوية، في التصفيات، فجميع لاعبي المنتخب عليهم التركيز في المباراة، وأن لاعبي منتخب بوركينا فاسو يملكون سرعات كبيرة، وفيوجود الجماهير يقدمون كرة مميزة.

وأكد أن خط الدفاع به لاعب قوي، ويلعب في الدوري ألمانيا، ولديه لاعب في الجانب الأيمن وكان يلعب في الدوري الفرنسي، والآن في الدوري الألماني، ولديه لاعب يلعب في الدوري الإنجليزي.



يدخل المنتخب الوطني مواجهة مصيرية أمام بوركينا فاسو مساء اليوم، الثلاثاء، على ملعب «4 أغسطس» بالعاصمة واجادوجو، في إطار منافسات الجولة الثامنة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026، وسط أجواء جماهيرية ساخنة ودرجة حرارة مرتفعة، وهو ما يزيد من صعوبة مهمة الفراعنة في موقعة قد تكون حاسمة لمسار التأهل.

التشكيل المتوقع لمنتخب مصر

استقر حسام حسن، المدير الفني للفراعنة، على التشكيل الأقرب لخوض اللقاء، مع احتمالية طفيفة لإجراء تعديل تكتيكي على الخطة.

وجاء التشكيل المتوقع كالآتي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: رامي ربيعة – خالد صبحي – أحمد رمضان بيكهام.

خط الوسط: محمد هاني – نبيل عماد دونجا (مهند لاشين) – أحمد سيد زيزو – محمد حمدي.

خط الهجوم: محمد صلاح – عمر مرموش – مصطفى محمد.

وفي حال اعتماد حسام حسن على طريقة 3-5-2 قد يضطر للتخلي عن مهاجم صريح والدفع بلاعب إضافي في الوسط، من أجل فرض سيطرة أكبر على منطقة المناورات وتقليل خطورة هجمات أصحاب الأرض.