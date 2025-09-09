حقوقنا المائية خط أحمر.. وزير الخارجية: مصر لا تعترف بأي إجراءات منفردة تتعلق بسد النهضة

أعلنت وزارة الخارجية أن الوزير بدر عبد العاطي وجّه خطابًا إلى مجلس الأمن الدولي، رفض فيه ما وصفه بـ"التحركات الأحادية" من جانب إثيوبيا في ملف سد النهضة، وعلى رأسها الإعلان عن تشغيل السد دون اتفاق مع دول المصب.

وأوضح الخطاب أن مصر التزمت طوال السنوات الماضية بالمسار السلمي والدبلوماسي، بينما اتبعت أديس أبابا سياسة فرض الأمر الواقع، ما يُهدد الأمن والسلم الإقليميين.

خطاب رسمي إلى رئيس مجلس الأمن الدولي

أعربت مصر عن رفضها التام لإعلان إثيوبيا بشأن الانتهاء من بناء وتشغيل سد النهضة بشكل أحادي.

وأكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي في خطابه، أن الخطوة الإثيوبية تُعد خرقًا للقانون الدولي، ولا تُنتج أي آثار قانونية أو سياسية تُلزم مصر أو السودان.

وأضاف أن مصر لا تعترف بأي إجراءات منفردة تتعلق بسد النهضة، وأنها ستواصل الدفاع عن حقوقها المائية بالطرق القانونية والدبلوماسية.