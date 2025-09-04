قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إصابة 7 أشخاص في انقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الصحراوي الشرقي بأسيوط
إيران .. تعيين اللواء علي عبد اللهي قائدًا لمقر "خاتم الأنبياء" المركزي
تجاوز للضوابط.. زيزو يحذف اعتذاره لجماهير الأهلي بعد رفض الجهاز الفني
تأخر رحلة إيركايرو القادمة من تركيا.. واستياء بين الركاب
وزير الأوقاف يشهد احتفال الطرق الصوفية بالمولد النبوي الشريف بمسجد سيدنا الحسين
واقفة جنبه بتتغزّل فيه| شيرين تفاجئ جمهورها بفيديو غريب مع حسام حبيب
النقل تطلق حملة لمواجهة السلوكيات الخطرة في المترو والقطار الكهربائي
الري: نسبة الإصابة بورد النيل لا تتجاوز 3% من إجمالي المسطحات المائية بمصر
بوتين يصف قرار بكين إلغاء تأشيرات الدخول للروس بـ خطوة بالغة الأهمية
آخر تحديث لسعر الجنيه الذهب مساء اليوم 4-9-2025
بينها قطرة للعين ودواء للسعال.. هيئة الدواء تحذر من شراء 4 تشغيلات أدوية| تعرف عليها
أبو الغيط: اتفاق عربي على ضرورة وقف حرب إبادة الاحتلال الإسرائيلي للفلسطينيين
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

أستاذ جيولوجيا: 100 مليار متر مكعب من المياه حجزت خلف سد النهضة خلال 5 سنوات

علي مكي

علق الدكتور عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، على البيان المشترك الصادر عن اجتماع آلية (2+2) لوزراء الخارجية والري في مصر والسودان، مؤكداً أن البيان عكس وحدة الموقف والرؤية بين البلدين تجاه قضية سد النهضة، وهو ما يمثل تطوراً مهماً يعزز قوة الموقف المشترك.


وأوضح شراقي في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم،  أن وحدة الموقف المصري–السوداني أغضبت أطرافاً عدة، ما دفع البعض إلى الترويج لشائعات عن وجود اتفاق ثنائي بين السودان وإثيوبيا في محاولة لزعزعة هذا الاصطفاف. 


وشدد على أن مصر والسودان لا يرفضان مبدأ التنمية، بل يرفضان الأسلوب الأحادي الذي تتبعه إثيوبيا في بناء السد وفرض سياسة الأمر الواقع، مؤكداً أن دعوة أديس أبابا لمصر والسودان لحضور افتتاح السد "مستفزة" وغير منطقية، خاصة وأن القاهرة والخرطوم قد لجأتا سابقاً إلى مجلس الأمن اعتراضاً على هذه السياسات.


وأشار أستاذ الجيولوجيا إلى أن البيان المشترك جاء ليؤكد بالأرقام والحقائق الأضرار الجسيمة التي لحقت بدولتي المصب خلال السنوات الخمس الماضية نتيجة تخزين نحو 100 مليار متر مكعب من المياه خلف سد النهضة، وهو ما يعادل ضعف حصة مصر السنوية من مياه النيل تقريباً.


وبين أن السودان تكبّد أضراراً واضحة، إذ توقفت محطات مياه الشرب خلال السنة الأولى من التخزين بعد انخفاض منسوب النيل الأزرق، فضلاً عن الاضطرابات التي حدثت بسد الروصيرص نتيجة الفتح المفاجئ لأربع بوابات من سد النهضة ثم إغلاقها، ما أثر سلباً على تشغيل السدود السودانية.

كما حذر شراقي من أن السودان أصبح حالياً في مرمى التهديد الإثيوبي المباشر، إذ يمكن لإثيوبيا عبر التحكم في فتح أو إغلاق البوابات أن تُحدث فيضانات مدمرة من دون الحاجة إلى أي عمل عسكري، في ظل وجود خلافات حدودية قائمة بين البلدين.

غيبوبة.. أرشيفية

"600 ألف جنيه في 6 أيام".. أب يبكي ويستغيث بوزير الصحة بعد وفاة ابنه بمستشفى خاص

فرص العمل المتاحة

برواتب تصل لـ12 ألف جنيه.. العمل تعلن عن وظائف جديدة للشباب

تأخير الساعة

هل يتم تأخير الساعة مساء اليوم؟.. اعرف الموعد الرسمي لبدء التوقيت الشتوي

الزعيم عادل امام و الفنان شريف ادريس

شريف إدريس يكشف لأول مرة سبب استبعاد عادل إمام لممثل شهير من مسرحية "بودي جارد"

جثة

اعتدى على جثمانها.. القبض على قاتل مسنة في عين شمس لسرقتها

صورة المجني عليه

بسبب خلاف على عمولة.. مقتــ.ــل شاب غدرًا بالرمل شرقي الإسكندرية

المتهم

قرار عاجل بشأن سوداني كسر زجاج سيارة وسرق حقيبة منها بأكتوبر.. فيديو وصور

سيف زاهر

سيف زاهر يزف بشري سارة لجماهير الزمالك

اللواء حاتم بشاشات

حاتم باشات يعلن الترشح لرئاسة نادي هليوبوليس في الانتخابات المقبلة

غينيا بيساو ضد سيراليون

مجموعة منتخب مصر .. تعادل غينيا بيساو ضد سيراليون

الاهلي السعودي

أول تعليق من يايسله بعد تجديد عقده مع الأهلي السعودي

في نص ساعة اعملى حلاوة المولد .. سمسمية وحمصية وفولية

وفاة النجم العالمي .. من هو جورجيو أرماني وما مهنته القديمة

شذى: من الظلم مقارنة أنغام بمطربات لم يحققن نفس النجاح | فيديو

غير البشرة والشعر.. فوائد ورق السدر الصحية |تحمى من أمراض عديدة

أرمله حلمى بكر

ليه كل أصحابي عندهم بابا وأنا لأ؟.. أرملة حلمي بكر تكشف عن وجع بنتها

شذى

شذى: من الظلم مقارنة أنغام بمطربات لم يحققن نفس النجاح | فيديو

ولد يتعرض للاختناق

ملاك الرحمة في الجو.. مضيفة طيران تنقذ حياة طفــ.ل من الاختناق

أزمات الفنانين الصحية

المرض يضرب المشاهير.. منير في ألمانيا وحياة الفهد بالعناية وسليم سحاب بالمستشفى

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الحب والولاء.. كيف نحمي زواجنا من التدخل المُفرط للأهل؟

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: زيارات خاطفة… رسائل عميقة: أمام تغوّل إسرائيل في المنطقة

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب.. الجرائم وقارب الرضا

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب.. حزب الله.. واختبار البقاء في لبنان!!

محمد مندور

محمد مندور يكتب.. طارق نور .. وحواديت خالد جلال

