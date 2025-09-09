18.5 مليون جنيه تمويلا من بنك مصر لدعم ذوي الهمم

قدم بنك مصر برئاسة هشام عكاشة؛ تمويلا بقيمة 18.5 مليون جنيه عبر المجلس القومي لذوي الإعاقة وأحد مؤسسات المجتمع المدني لدعم الفئات الأولى بالرعاية من خلال اتاحة كراسي متحركة لذوي الهمم وأخرى مخصصة لمرضي الشلل الدماغي.

تأتي تلك التحركات ضمن التكليفات التي ينفذها البنك وفقا لتوجيهات البنك المركزي المصري لتمكين الفئات المهمشة والأولى بالرعاية.

شارك في توقيع البروتوكول كل من هشام عكاشة، رئيس البنك وحسام عبد الوهاب، نائب رئيس البنك والدكتورة فاطمة الجولي، رئيس قطاع الاتصالات والدكتورة إيمان كريم، المشرف العام للمجلس القومي لذوي الإعاقة.

علق هشام عكاشة، رئيس بنك مصر، بأن التعاون يرسخ رؤية البنك لتمكين الفئات الأولى بالرعاية والاستثمار فيهم بما يتوافق مع استراتيجية مصر 2030 لتحقيق العدالة الاجتماعية.

ويواصل بنك مصر من خلال هذه المبادرة تأكيد ريادته في مجال المسؤولية المجتمعية، حيث تمتد جهوده لتشمل قطاعات الصحة، والتعليم، والتمكين الاقتصادي، ورعاية الفئات الأكثر احتياجًا. وتأتي هذه الجهود انسجامًا مع استراتيجية البنك التي تضع المواطن في قلب أولوياتها، إيمانًا بأن تمكين الإنسان هو حجر الأساس لبناء مستقبل أفضل لمصر، وتجسيدًا لقيم البنك الراسخة والتزامه الدائم بالتنمية المستدامة والرخاء للوطن.