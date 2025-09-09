الموعد والقنوات والمعلقون.. تفاصيل مباراة مصر وبوركينا فاسو في تصفيات كأس العالم

يترقب ملايين المصريين، المواجهة المثيرة بين منتخب مصر ونظيره بوركينا فاسو، والتي تعد واحدة من أهم المباريات في الجولة الثامنة من تصفيات كأس العالم 2026.

وتتساءل الجماهير عن موعد مباراة مصر وبوركينا فاسو والقنوات الناقلة للمباراة، فضلا عن معلقي المباراة بالقنوات المختلفة.

جدير بالذكر أن منتخب الفراعنة قد حقق انتصارًا مهمًا على نظيره الإثيوبي بهدفين دون رد، وذلك في إطار الجولة السابعة من تصفيات كأس العالم 2026.

ترتيب مجموعة مصر

يتصدر منتخب مصر ترتيب المجموعة الأولى في التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026، برصيد 19 نقطة جمعها من الفوز في 6 مباريات والتعادل في لقاء 1 والحفاظ على سجله خاليًا من الهزائم وتسجيل 16 هدفًا وتلقي 2 فقط.

بينما تواجد منتخب بوركينا فاسو في المركز الثاني بجدول ترتيب المجموعة الأولى في التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026، برصيد 14 نقطة جمعها من الفوز في 4 مباريات والتعادل في 2 وخسارة لقاء واحد وتسجيل 18 هدفًا وتلقي 7.

ويتواجد منتخب غينيا بيساو في المركز الثالث برصيد 10 نقاط وحل منتخب سيراليون في المركز الرابع برصيد 9 نقاط ومنتخب أثيوبيا في المركز الخامس برصيد 6 نقاط.

بينما تواجد منتخب جيبوتي في مؤخرة ترتيب المجموعة الأولى في التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026، برصيد نقطة واحدة جمعها من تعادل و7 خسائر وتسجيل 4 أهداف وتلقي 27.

موعد مباراة مصر وبوركينا فاسو

ستقام مباراة مصر بوركينا فاسو في السابعة مساء غد الثلاثاء، على ملعب "4 أغسطس"، معقل منتخب بوركينا فاسو، ويعود هذا الملعب لاستضافة المباريات الدولية بعد غياب دام أكثر من أربع سنوات.

وكان الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" وصف مواجهة مصر وبوركينا فاسو بأنها واحدة من أقوى خمس مباريات فى التصفيات الأفريقية خلال شهر سبتمبر، مشيرًا إلى أن الفوز سيمنح الفراعنة بطاقة العبور المباشرة إلى كأس العالم دون انتظار الجولتين المتبقيتين أمام جيبوتى وغينيا بيساو فى أكتوبر المقبل.

القنوات الناقلة لمباراة مصر وبوركينا فاسو

أعلنت قناة On Sports نقل مباراة مصر ضد بوركينا فاسو حصريًا داخل مصر، مع تخصيص تغطية موسعة للقاء من خلال استوديو تحليلى يسبق انطلاق المباراة ويستعرض أبرز ملامح المواجهة.

ويعلق على مباراة مصر وبوركينا فاسو عبر القناة الصوتية الأولى أيمن الكاشف، والقناة الصوتية الثانية مؤمن حسن.

هذا بالإضافة إلى نقل المباراة عبر قناة إم بي سي مصر 2 وقناة SSC1 HD.

معلقي مباراة مصر وبوركينا فاسو

مع تعدد القنوات الناقلة لمباراة مصر وبوركينا فاسو في تصفيات كأس العالم 2026، يتوفر أكثر من خيار للتعليق على المباراة نستعرضه كالآتي:

إم بي سي مصر 2: فارس عوض.

قناة ON sports.1: أيمن الكاشف، مومن حسن.

قناة SSC1 HD: عصام عبده.

تشكيل منتخب مصر ضد بوركينا فاسو

وفيما يلي ملامح تشكيل منتخب مصر أمام بوركينا فاسو اليوم:

حراسة المرمى : محمد الشناوي

الدفاع: أحمد عيد، محمد هاني، رامي ربيعة، خالد صبحي

الوسط: محمد حمدي، مروان عطية، أحمد نبيل "كوكا"، محمود حسن تريزيجيه

الهجوم: عمر مرموش - محمد صلاح