إبراهيم فايق بعد إلغاء هدف صلاح: مش هتعيدوا اللقطة!!

علق الإعلامي إبراهيم فايق علي هدف صلاح المغلي في مرمي بوركينا فاسو

وكتب فايق من خلال حسابه الشخصي فيس بوك :" ‏الإخوة في بوركينا.. مش هتعيدوا لقطة الجول اللي تم إلغاؤه.. نعرف بس نفهم مش اكتر



مرت 60 دقيقة من عمر مباراة مصر وبوركينا فاسو بالتعادل السلبي، في اللقاء الذى يجمعهما حالياً على ملعب إستاد 4 أغسطس في الجولة الثامنة من دور المجموعات ضمن منافسات التصفيات المؤهلة لكأس العالم.

ووقع اللاعب مروان عطية في مصيدة التسلل بعد التمركز الخاطئ خلف مدافعي بوركينا فاسو في الدقيقة 2.

وتوقفت المباراة بعد إصابة عمر مرموش ودفع الجهاز الطبي لعلاجه على أرض الملعب فى الدقيقة 4 ليكمل المباراة.