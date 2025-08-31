حطه على الشاحن .. إبراهيم فايق يعلنها: خوسيه ريبيرو خارج الأهلي

كشف الإعلامي إبراهيم فايق عن مفاجأة بشأن مستقبل خوسيه ريبيرو، المدير الفني للفريق الأول بالنادي الأهلي، بعد الخسارة من بيراميدز.



قال إبراهيم فايق عبر حسابه علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك :"حطه علي الشاحن ، خوسيه ريبيرو أصبح خارج النادي الأهلي بنسبة 90%".

وأضاف إبراهيم فايق عبر تصريحات عبر برنامجه الكورة مع فايق :"الساعات القليلة المقبلة سيتم خلالها إجراء اجتماعات ومباحثات لمجلس الإدارة بشأن مرحلة ما بعد ريبيرو، والتعاقد مع مدير فني جديد".

مباراة الأهلي وبيراميدز

هزم الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، فريق الأهلي، بنتيجة 2-0، في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد السلام، في إطار منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وسجل المغربي وليد الكرتي الهدفين لفريق بيراميدز في مرمى النادي الأهلي، الأول في الدقيقة 5 من انطلاق المباراة بعد متابعة لكرة كريم حافظ التي ارتدت من القائم ليضعها في مرمى محمد الشناوي لتعلن عن تقدم بيراميدز مبكرا في اللقاء، والثاني في الدقيقة 68 من عمر اللقاء برأسية رائعة على يمين محمد الشناوي حارس الأهلي.

وبتلك النتيجة رفع بيراميدز رصيده للنقطة 8 ليحتل المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري، وتوقف رصيد الأهلي عند النقطة 5 ليتراجع للمركز الـ 12.