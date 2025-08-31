قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بعد سقوط الأهلي أمام بيراميدز.. إعلامي ساخرًا من «ريبيرو»: «قال يبني الفرقة.. طلع بيهدمها»
لو متزوج من أجنبية .. الأوراق المطلوبة للحصول على الجنسية
إعلامي: الأهلي فكّر في التخلّص من أشرف داري .. والدفاع في أزمة حقيقية
دونجا: ريبيرو لا يمتلك رؤية.. ونجوم الأهلي كانوا «تايهين»
إعلامي يكشف الثنائي المرشح لتدريب الأهلي خلفًا لـ «ريبيرو»
راحة طويلة للاعبي الزمالك عقب مباراة وادي دجلة
التطبيق غدًا .. استقرار وظيفي ونهاية استمارة 6 بقانون العمل
جدول أئمة الحرمين الشريفين في جميع الصلوات لمدة أسبوع
مستشار بالأمم المتحدة: وقف إطلاق النار في غزة أقرب من أي وقت
كتائب القسام تؤكد استشهاد الرجل الأول في قيادتها العسكرية |صور
القبض على رجل الأعمال طليق الفنان عُلا غانم من منزله .. لهذا السبب
سعر ومواصفات تويوتا كورولا كروس 2025 في الإمارات.. صور
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

حطه على الشاحن .. إبراهيم فايق يعلنها: خوسيه ريبيرو خارج الأهلي

ريبيرو
ريبيرو
علا محمد

كشف الإعلامي إبراهيم فايق عن مفاجأة بشأن مستقبل خوسيه ريبيرو، المدير الفني للفريق الأول بالنادي الأهلي، بعد الخسارة من بيراميدز.


قال إبراهيم فايق عبر حسابه علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك :"حطه علي الشاحن ، خوسيه ريبيرو أصبح خارج النادي الأهلي بنسبة 90%".

وأضاف إبراهيم فايق عبر تصريحات عبر برنامجه الكورة مع فايق :"الساعات القليلة المقبلة سيتم خلالها إجراء اجتماعات ومباحثات لمجلس الإدارة بشأن مرحلة ما بعد ريبيرو، والتعاقد مع مدير فني جديد".

مباراة الأهلي وبيراميدز 
هزم الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، فريق الأهلي، بنتيجة 2-0، في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد السلام، في إطار منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وسجل المغربي وليد الكرتي الهدفين لفريق بيراميدز في مرمى النادي الأهلي، الأول في الدقيقة 5 من انطلاق المباراة بعد متابعة لكرة كريم حافظ التي ارتدت من القائم ليضعها في مرمى محمد الشناوي لتعلن عن تقدم بيراميدز مبكرا في اللقاء، والثاني في الدقيقة 68 من عمر اللقاء برأسية رائعة على يمين محمد الشناوي حارس الأهلي.

وبتلك النتيجة رفع بيراميدز رصيده للنقطة 8 ليحتل المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري، وتوقف رصيد الأهلي عند النقطة 5 ليتراجع للمركز الـ 12.

الإعلامي إبراهيم فايق خوسيه ريبيرو المدير الفني للفريق الأول بالنادي الأهلي الأهلي بيراميدز

