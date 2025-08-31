إبراهيم فايق يكشف مفاجآت جديدة بشأن الأسماء المطروحة لتدريب الأهلي.. تفاصيل

كشف الإعلامي إبراهيم فايق، عن مفاجأة بشأن الأسماء المطروحة لتدريب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي.

وكتب إبراهيم فايق، على حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: “‏شيله من ع الشاحن.. ريبيرو خارج الأهلي.. تم اتخاذ القرار”.

وقال إن علي ماهر المدير الفني الحالي لسيراميكا كليوباترا لم يجتمع مع لجنة الكرة ولم يحدث أصلا تفاوض او حديث معه.. الرجل كان متواجدا اليوم في النادي لعمل بعض الإجراءات الخاصة به في الشهر العقاري.

‏اسم الكابتن حسام البدري قد يكون مطروحا على السوشيال ميديا لكنه ليس مطروحا بالنسبة لصانع القرار في الأهلي".

كان الإعلامي إبراهيم عبد الجواد، كشف عن استبعاد أسم حسام البدري من اختيارات مجلس الأهلي.

وكتب إبراهيم عبد الجواد عبر فيسبوك: "جديد - حسام البدري اسم مستبعد تمامًا من اختيارات مجلس الأهلي حتى إشعار آخر".

ووجّه مؤمن زكريا لاعب الأهلي السابق، رسالة لحسام البدري بعد هزيمة الأهلي من بيراميدز في الدوري المصري .

وكتب مؤمن زكريا عبر حسابه الرسمي علي موقع فيسبوك: "كابتن حسام البدري أنت فين؟!".

مباراة الأهلي وبيراميدز

هزم الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، فريق الأهلي، بنتيجة 2-0، في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد السلام، في إطار منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وسجل المغربي وليد الكرتي الهدفين لفريق بيراميدز في مرمى النادي الأهلي، الأول في الدقيقة 5 من انطلاق المباراة بعد متابعة لكرة كريم حافظ التي ارتدت من القائم ليضعها في مرمى محمد الشناوي لتعلن عن تقدم بيراميدز مبكرا في اللقاء، والثاني في الدقيقة 68 من عمر اللقاء برأسية رائعة على يمين محمد الشناوي حارس الأهلي.