القادسية السعودي يضم أوتافيو على سبيل الإعارة

أعلن نادي القادسية السعودي، اليوم الثلاثاء، تعاقده مع أوتافيو مونتيرو قادمًا من النصر لمدة موسم على سبيل الإعارة.

وجاء انضمام أوتافيو إلى القادسية، في ظل خروج اللاعب من حسابات خورخي خيسوس مدرب النصر، الموسم الماضي، وحاجته إلى ضم لاعب أجنبي بدلًا منه.

صفقتان مدويتان في الدوري السعودي



في سياق آخر، أكدت القنوات الرياضية السعودية، اليوم الثلاثاء، أن هناك صفقتين تبادليتين في بطولة الدوري السعودي، سيتم الإعلان عنهما خلال الساعات المقبلة.

ولم تكشف القنوات الرياضية السعودية أي تفاصيل حول تفاصيل الصفقتين المتبادلتين، علمًا بأن سوق الانتقالات الصيفية سيغلق في الدوري السعودي، في الثانية عشر من منتصف ليل غد الأربعاء.