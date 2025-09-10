منير أديب: إسرائيل تشعل المنطقة.. ومصر تقف سدًا منيعًا أمام مخططاتها | فيديو

أكد منير أديب، الباحث السياسي والمتخصص في الجماعات الإسلامية، أنه منذ بداية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، التي قاربت على العامين، قامت مصر بدور كبير ومهم في دعم القضية الفلسطينية، ووقفت أمام الإرادة الإسرائيلية والأمريكية في العديد من الملفات.

وقال منير أديب، خلال لقائه في برنامج «90 دقيقة» عبر فضائية «المحور»، إن موقف مصر القوي يعبر عن رؤية استراتيجية رافضة لمخطط التهجير، مؤكدًا أن مصر تدرك الطموح الإسرائيلي في حربها على قطاع غزة، وسعيها نحو مخطط التهجير وتصفية القضية الفلسطينية.

وتابع الباحث السياسي والمتخصص في الجماعات الإسلامية، أن إسرائيل تعتدي بشكل مستمر على لبنان وسوريا، إضافة إلى الاعتداءات على إيران، ومؤخرًا ما حدث اليوم في قطر، مشيرًا إلى أن إسرائيل تحاول إشعال المنطقة العربية.