منير أديب: الكشف عن خلية حسم الارهابية ضربة استباقية من الأجهزة الأمنية

أكد منير أديب، المتخصص في شئون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، أن الكشف عن خلية حسم الارهابية كان ضربة استباقية من الأجهازة الامنية خاصة أنه كانت على استعداد للقيام بعملية ارهابية داخل القاهرة



وقال منير أديب، خلال لقاء له لبرنامج “صباح الخير يا مصر”، عبر “القناة الأولى المصرية”، أن مصر دائما لها تجربة رائدة في مواجهة الإرهاب ومانت تعتمد على قوة الجهاز الأمني المصري، وأجهزة الأمن والمعلومات، التي يكون لديها معلومات دقيقة من اجل تفكيك الخلايا الإرهابية التي تهدد الأمن القومي.

وتابع المتخصص في شئون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، أنه بعد 2013 أجهزة الأمن نجحت في القضاء بشكل كامل على العديد من التنظيمات الإرهابية.