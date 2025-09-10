الصين تشهد نموا بنسبة 9.9 % في الشركات الجديدة ذات الاستثمار الأجنبي

شهدت الصين تأسيس حوالي 59 ألف شركة جديدة ذات استثمار أجنبي عام 2024، بزيادة قدرها 9.9 % على أساس سنوي.



ووفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الصينية "شينخوا"، اليوم /الأربعاء/، بلغ حجم الاستخدام الفعلي لرأس المال الأجنبي 116.24 مليار دولار أمريكي العام الماضي، ما حافظ على مكانة الصين كأكبر متلق لرأس المال الأجنبي بين الاقتصادات النامية، وفقا للتقرير الصادر عن وزارة التجارة في معرض الصين الدولي الـ 25 للاستثمار والتجارة في شيامن بمقاطعة فوجيان في جنوب شرقي الصين.



وواصل هيكل الاستثمار الأجنبي في الصين في التحسن، حيث شكلت الصناعات فائقة التكنولوجيا 34.6% من إجمالي رأس المال الأجنبي.



وحافظت الدول والمناطق الـ 15 الرئيسية المصدرة للاستثمارات الأجنبية على استقرارها إلى حد كبير، حيث ساهمت بما قدره 112.28 مليار دولار أمريكي، أو 96.6 % من رأس المال الأجنبي المستخدم فعليا.



وأشار التقرير، إلى أن الشركات ذات الاستثمار الأجنبي ساهمت بشكل كبير في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للصين في عام 2024، حيث بلغ إجمالي قيمة وارداتها وصادراتها حوالي 1.8 تريليون دولار أمريكي، وهو ما يمثل 29.2 % من إجمالي التجارة الخارجية للبلاد.



وفي سياق منفصل.. قالت الهيئة الوطنية الصينية للإحصاء، اليوم، إن مؤشر أسعار المنتجين في الصين، الذي يقيس تكاليف السلع عند بوابة المصنع، انخفض بنسبة 2.9% على أساس سنوي خلال شهر أغسطس الماضي.



وتقلص الانخفاض بمقدار 0.7 نقطة مئوية عن الشهر الأسبق، ما يمثل أول تقلص منذ شهر مارس الماضي، الأمر الذي يشير إلى تحسن في الطلب الصناعي وسط جهود حكومية لتعزيز النمو الاقتصادي.



وعلى أساس شهري، عكس مؤشر أسعار المنتجين الاتجاه النزولي ليبقى مستقرا في أغسطس الماضي بعد انخفاض بنسبة 0.2% خلال يوليو الماضي.



وخلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري، انخفض مؤشر أسعار المنتجين بنسبة 2.9% مقارنة بالفترة نفسها خلال العام الماضي.



وفي الوقت نفسه، انخفض مؤشر أسعار المستهلكين في الصين، وهو مقياس رئيسي للتضخم، بنسبة 0.4 % على أساس سنوي خلال أغسطس الماضي.