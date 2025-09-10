سول: تعثر مغادرة الطائرة المستأجرة لإعادة الكوريين المحتجزين في جورجيا بسبب "ظروف أمريكية"

قالت وزارة الخارجية بكوريا الجنوبية، اليوم /الأربعاء/ إن مغادرة الطائرة المستأجرة المخطط لها لإعادة الكوريين الجنوبيين الذين تم احتجازهم في ولاية جورجيا الأمريكية في حملة من قبل سلطات الهجرة الأمريكية أصبحت صعبة بسبب ظروف أمريكية غير محددة.

وقالت الوزارة في رسالة إلى الصحفيين نقلتها وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب"، "أصبحت المغادرة المخطط لها لمواطنينا في جورجيا صعبة بسبب ظروف أمريكية"، دون تقديم مزيد من التفاصيل.

وذكرت: "نواصل المحادثات مع الجانب الأمريكي لتمكين المغادرة المبكرة في أقرب وقت ممكن".

وغادرت طائرة مستأجرة من كوريا الجنوبية إلى أتلانتا في وقت سابق من اليوم لإعادة العمال المحتجزين.

وكان من المقرر أن يستقل أكثر من 300 عامل كوري جنوبي طائرة مستأجرة للعودة إلى وطنهم اليوم الأربعاء (بالتوقيت المحلي)، بمجرد الإفراج عنهم من مركز احتجاز بالقرب من سافانا، بعد 6 أيام من اعتقالهم في مداهمة كبيرة للهجرة في الولايات المتحدة يوم الخميس الماضي.

