سلاح الجو الإسرائيلي استهدف لأول مرة منصتي إطلاق صواريخ في صنعاء

أفاد إياد الموسوي، مراسل "القاهرة الإخبارية"، بأن إعلام جماعة الحوثيين أعلن عن تعرض عدة محافظات يمنية لضربات، من بينها عمران والجوف شمال شرق صنعاء، بالإضافة إلى ضربات استهدفت مواقع في العاصمة اليمنية صنعاء.

وأضاف في تصريحات مع الإعلامية فيروز مكي مقدمة برنامج "مطروح للنقاش"، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن المصادر الرسمية التابعة لجماعة الحوثيين لم تكشف حتى الآن عن طبيعة هذه الأهداف أو أماكن وقوع الضربات، فيما تحدثت مصادر محلية من صنعاء عن سماع دوي انفجارات عنيفة هزت أرجاء المدينة.

وتابع، أنّ طبيعة الأهداف المستهدفة لا تزال غير معروفة، في ظل غياب التصريحات الرسمية، موضحًا أن جماعة الحوثيين عادة ما تتحفظ على الإعلان عن تفاصيل الضربات خلال اللحظات الأولى من وقوعها.

ولفت إلى أن الجماعة لا تملك حاليًا الكثير من البنى التحتية، بعد سلسلة ضربات إسرائيلية سابقة استهدفت منشآت حيوية، من بينها مطار صنعاء ومحطات الكهرباء والغاز.

وذكر، أنّ الحادثة الأولى التي استهدفت قيادات من جماعة الحوثيين شكّلت نقطة تحول في الهجمات الإسرائيلية، بعد الانتهاء من استهداف البنى التحتية في محافظات صنعاء والحديدة وعمران.

وواصل، أن المتابعة لا تزال مستمرة من خلال مصادر ميدانية وإعلام جماعة الحوثيين لرصد أي تطورات جديدة قد تكشف عن هوية الأهداف وطبيعة الضربات التي نُفذت مؤخرًا.

