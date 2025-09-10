كأس عاصمة مصر.. جدول مواجهات الاتحاد السكندري

يخوض الفريق الأول لكرة القدم في نادي الاتحاد السكندري، مواجهات قوية ضمن منافسات كأس عاصمة مصر للموسم الرياضي 2025-2026، المجموعة الثالثة، والتي تنطلق يوم 11 ديسمبر المقبل.

وتبدأ المواجهات لزعيم الثغر بمباراة النادي المصري البورسعيدي يوم 11 ديسمبر المقبل.

جدول مباريات الاتحاد السكندري بكأس عاصمة مصر

الاتحاد السكندري ضد المصري يوم 11 ديسمبر المقبل على ملعب استاد السويس الجديد.

الجولة الثانية:

الاتحاد السكندري ضد سموحة يوم 20 ديسمبر على ملعب استاد الجيش في برج العرب

الجولة الثالثة:

الاتحاد السكندري ضد كهرباء الإسماعيلية يوم 24 ديسمبر على ملعب هيئة قناة السويس.

الجولة الرابعة:

الاتحاد السكندري ضد الزمالك يوم 1 يناير 2026 على ملعب استاد برج العرب.

الجولة الخامسة:

الاتحاد السكندري ضد زد إف سي يوم 6 يناير 2026 على ملعب استاد الإسكندرية الدولي.

الجولة السادسة:

الاتحاد السكندري ضد حرس الحدود يوم 17 يناير المقبل على ملعب استاد الكلية الحربية.