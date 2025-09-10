مدرب سويسري سابق على أعتاب تدريب الأهلي.. تفاصيل

كشف الناقد الرياضي خالد طلعت عن مدرب فني جديد للأهلي علي أعتاب تدريب النادي عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب خالد طلعت: "المدرب السويسري أورس فيشر مدرب بازل وزيوريخ ويونيون برلين السابق على أعتاب تدريب الأهلي".

وأضاف خالد طلعت :"الأهلي يلجأ للمدرسة السويسرية بعد نجاح رينيه فايلر وكريستيان جروس ومارسيل كولر".

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي مع إنبي يوم الأحد المقبل، الموافق 14 سبتمبر، في تمام الساعة الثامنة مساءً، على استاد المقاولون العرب، بعد انتهاء فترة التوقف الدولي.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي وإنبي:

تذاع المباراة عبر قناة أون سبورت.